Advent Statt traditioneller Weihnachtskonzerte gehen Ob- und Nidwaldner Musikschulen neue Wege

Geht nicht, gibt's nicht: Die Musikschulleiter in Ob- und Nidwalden zeigen sich in diesem Advent kreativ. Trotz Corona tönt und klingt es aus jeder Gemeinde.

Marion Wannemacher 05.12.2020, 05.00 Uhr

Eigentlich wäre das zweite Adventswochenende das Datum zum Ankreuzen in der Agenda für Musikschullehrer, -schüler und Eltern. Traditionelle Adventskonzerte finden aber wegen des Coronavirus in der üblichen Form nicht statt. Markus Michel, Leiter der Musikschule Sarnen, erklärt die Bedeutung dieser Anlässe. «Für viele Musikschüler ist ein Konzert im Advent die erste Gelegenheit für einen Auftritt.» Dieser unterscheide sich von denen des restlichen Schuljahres.

«Kinder spielen und singen gern Weihnachtslieder. Den Eltern geht dies ans Herz. In der Adventszeit sind Menschen dafür sehr empfänglich.»



So sieht er aus, der klingende Adventskalender.

Eine Umfrage unter Musikschulleitern in Ob- und Nidwalden ergab, das diese nicht die Schultern hängen lassen, sondern sich äussert findig zeigen. In Alpnach beispielsweise hätte es den «Adventszauber», das Adventskonzert im Singsaal während des Adventsmarktes auf dem Schulhausareal gegeben. Auch hätten sich die Kinderchöre der Musikschule an der traditionellen Weihnachtsfeier in der Kirche am 24. Dezember beteiligt. All das wird es nun nicht geben. «Stattdessen haben wir einen tönenden Adventskalender», erzählt Musikschulleiterin Stefanie Dillier.



Auf der Website der Musikschule kann man nun jeden Tag ein Türchen anklicken. Hinter dem 1. Dezember verbirgt sich das Schwyzerörgeli-Ensemble von Beatrice Binggeli und Ruth Sommer, das einen stimmungsvollen Walzer spielt.

So sieht das musikalische Türchen am 1. Dezember aus. Screenshot: Musikschule Alpnach

Am 2. Dezember ist das Panflöten-Ensemble von Marianne Limacher mit «Jingle Bells» zu hören. «Zur Aufnahme kamen die Musikschüler voller Spannung», erzählt Stefanie Dillier. Wann wer zu sehen sein wird, das bleibt für sie schliesslich ein Geheimnis, so lange, bis sich das eigene Türchen öffnen wird.



Hinter dem Türchen des 2. Dezembers ist das Panflöten-Ensemble mit dem Stück «Jingle Bells». Screenshot: Musikschule Alpnach

Open-Air-Weihnachtskonzert in Sarnen

Und statt der Auftritte von Sarner Musikschülern am Weihnachtsmarkt oder an Gottesdiensten sowie am beliebten Adventskonzert in der Aula Cher wird es nun ein Open-Air-Weihnachtskonzert am 17. Dezember um 18 Uhr vor dem Gemeindehaus am Christbaum geben. Auftreten werden verschiedene gemischte Ensembles mit Blockflöte, Holz- und Blechbläsern sowie Streicher. 30 Sitzgelegenheiten sollen gewährleisten, dass die Besucherbeschränkung eingehalten wird.

«Die Kinder in Chören selber werden im Abstand von zwei Metern zueinander stehen und bis zu ihrem Platz ihre Maske tragen. Wenn sich noch Passanten zufällig einfinden, dann ist das natürlich nicht zu verhindern», erklärt Markus Michel. So ist es überhaupt möglich, dass die Chöre auftreten können. Für alle, die nicht dabei sein können, wird es eine Liveübertragung auf Youtube geben. Der QR-Code zum Einscannen mit dem Smartphone ist für dieses Konzert auf www.musikschulesarnen.ch zu finden. Natürlich ist der technische Aufwand für die Organisatoren entsprechend gross mit Kameras, Mikrofonen und Übertragungstechnik.



Auch in Sachseln greift man punkto Weihnachtskonzert in die Trickkiste. Musikleiter Rolf Ambauen ist derzeit daran, das Konzert mit Jungmusik Sachseln, mit Gesangsklassen und Streicher-Ensemble aufzunehmen. Für die Kameraaufnahmen sind gar Auftritte im Museum Bruder Klaus und der Pfarrkirche geplant. Der fertige Film wird dem Publikum dann am 20. Dezember im Mattlisaal in der Schule gezeigt: Jeweils 30 Besuchern in Vorführungen von 20 Minuten, natürlich mit Voranmeldung.

«Performance gehört zum Lernprozess dazu»

Auch in Nidwalden legen die Musikschulleiter viel Kreativität an den Tag. Als Leiter der Musikschule Stans und Vizepräsident des Verbandes der Musikschulen Unterwalden hat Michael Schönbächler den Überblick, was alles läuft. «Viele Lehrer veranstalten innerhalb ihrer Klassen Konzerte mit einem kleinen Teil Teilnehmern.» Dabei gelte es natürlich, die Beschränkungszahl von 30 Personen nicht zu überschreiten. «So ergibt sich trotzdem die Möglichkeit, dass in kleinem Rahmen vieles stattfinden kann.» Für die Schüler seien diese Auftritte sehr wichtig: «Performance gehört zum Lernprozess dazu», betont Schönbächler. Die Weihnachtsliederzeit bringe üblicherweise eine rege Konzerttätigkeit mit sich. Als «vorsichtig optimistisch» beschreibt der Musikschulleiter die Stimmung seiner 43 Lehrpersonen. «Wir sind dankbar, dass wir arbeiten können und dass fast alles stattfinden kann.»



Auch hier setzt man auf digitale Auftritte. «Beispielsweise haben Musikschullehrer Videos aufgenommen und als Geschenk verschickt», erzählt er. Einer seiner Lehrer, Joseph Koller, der an vielen verschiedenen Musikschulen unter anderem in Stans, Buochs, Ennetbürgen und Luzern unterrichtet, hat einen kompletten Waldhorn-Adventskalender mit Schülern unterschiedlicher Klassen von überall her produziert.

So sieht das dann aus:

Die Musikschule Ennetbürgen bietet 24 musikalische Überraschungen in einem Adventskalender. «Das ist einer ganzer Mix von Ideen und kleinen Konzerten», schildert Michael Schönbächler.



In Buochs gibt es im Advent jetzt immer dienstags «Pausenständli»

In Buochs spielen Schüler für Schüler bis vierte Klasse jeweils dienstags «Pausenständli». Lehrer motivieren ihre Schüler in den Klassen, etwas mit dem eigenen Instrument vorzuspielen. Auch dort gibt es Konzerte von Instrumentalklassen, bei mehr als 30 Personen mit Livestreaming.

Und was wünschen sich die Musikschulleiter fürs 2021? «Dass viele Schüler mit dem Musizieren dran bleiben und aus der Musik Kraft schöpfen für die schwierigen Zeiten. Und dass sie Freude daran haben», sagt Stefanie Dillier. Markus Michel sieht klar ein Ziel: «Dass wir alle Anlässe durchführen können.» Auch Michael Schönbächler hofft, dass bald wieder mehr möglich ist. «Ich schaue es aber auch als positive Chance an, solche Situationen haben immer zwei Seiten.» Er selber habe den Lockdown genutzt, um sich intensiv auf Video und Audio weiterzubilden. «Als Musikschulleiter muss man kreativ sein und immer neue Angebote platzieren.»