Afghanistan Obwaldner Ethnologe zur Machtübernahme der Taliban: «Es tut mir weh, zuschauen zu müssen» Der Obwaldner Edwin Huwyler kennt das Land am Hindukusch. Er und seine später ermordete Lebenspartnerin Iren von Moos betrieben dort in den 1970er- und 80er-Jahren Feldforschung. Romano Counz 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es tut mir im Herzen weh, wenn ich zuschauen muss, wie die Weltmächte die geschundene afghanische Bevölkerung einmal mehr einer terroristischen Organisation mit einem todbringenden Waffenarsenal überlassen», sagt der Obwaldner Ethnologe und frühere Politiker Edwin Huwyler. Wenn einer weiss, wovon er spricht, dann er. Zwischen 1972 und 1984 weilte Huwyler – meist zusammen mit seiner damaligen Forschungs- und langjährigen Lebenspartnerin Iren von Moos – siebenmal im Land am Hindukush.

Mujaheddin-Kämpfer posieren 1984 in einem Ausbildungscamp für Edwin Huwyler. PD

Die beiden forschten monatelang in zwei von der Zivilisation kaum berührten Gebirgsgegenden: im Munjantal und in Nuristan. Sogar die Sprache der Einheimischen, einen Farsi-Dialekt, lernten sie. Bei ihren ersten Aufenthalten sei Nuristan – zu Deutsch «Land des Lichtes» – noch ein paradiesisches, friedliches Bergtal mit Wäldern und Weiden gewesen, erzählt Huwyler. Die Bauern besassen Holzhäuser mit schönen Schnitzereien und lebten von dem, was ihr Land hergab. Die nächste grosse Strasse war Tagemärsche entfernt. Es gab weder Radio noch Zeitungen. «Doch bei unseren letzten Aufenthalten in den 1980er-Jahren erlebten wir hautnah, wie islamische Fundamentalisten ins Dorf kamen», erinnert sich Huwyler. Die Männer, jung und alt, wurden zusammengetrommelt und an den Waffen ausgebildet. «Ein trauriges Bild, wie diese nicht motivierten Soldaten herumkommandiert wurden», schildert Huwyler.

Das Forscherpaar musste sich als Einheimische tarnen

Die Mujaheddin wurden damals von den USA, Saudi-Arabien und Pakistan grosszügig mit Waffen und Geld versorgt, damit sie gegen die sowjetische Besatzung kämpfen. Edwin Huwyler und Iren von Moos betrachteten in ihren Berichten und Artikeln den Krieg der Mujaheddin kritisch. Dies entging den Machthabern nicht, und so kamen die beiden Schweizer auf eine «rote Liste». Bei der illegalen Einreise tarnten sie sich mit der Kleidung Einheimischer. Trotzdem wurden sie einmal in Geiselhaft genommen und stundenlang verhört.

Ein anderes Mal zwang man sie, weil sie sich als Journalisten ausgaben, den Anführer Hekmatjar Gulbuddin in seiner Festung zu interviewen. «Beim Anblick dieses Machtmenschen, der später als Ministerpräsident Afghanistans mit dem Übernamen ‹Schlächter von Kabul› in die Geschichte einging, überlief mich ein Schauer», entsinnt sich Huwyler. Doch beide Male kamen sie mit Glück ungeschoren davon.

Die Ethnologen Edwin Huwyler und seine Lebenspartnerin Iren von Moos tarnen sich in afghanischer Kleidung. Iren von Moos wurde später in Pakistan ermordet. Beide standen auf der roten Liste der Mujaheddin. PD

Zur Besinnung brachte sie dann ein fürchterliches Erlebnis: Im friedlichen Bergtal wurde die Scharia eingeführt und ein gehörnter Ehemann erschoss auf dem Dorfplatz öffentlich seine Frau und deren Liebhaber. «Schweren Herzens mussten wir uns eingestehen, dass dies wohl der letzte Aufenthalt in unserer zweiten Heimat war», sagt Huwyler. Iren von Moos aber flog 1988 doch nochmals hin. Sie wollte in Peshawar für afghanische Frauen in Flüchtlingslagern ein Entwicklungsprojekt aufgleisen. Es war ihre letzte Reise. Nach der Ankunft in Peschawar wurde sie im Hotel brutal umgebracht. Auch wenn man die Täter nie ermittelt hat, ist Edwin Huwyler überzeugt: «Es war ein politischer Mord, und wäre ich damals dabei gewesen, wäre wohl auch ich heute nicht mehr am Leben.»

Taliban sind noch gefährlicher

Ethnologe und Afghanistan-Kenner Edwin Huwyler. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 17. August 2021)

Als das Forscherduo 1984 zum letzten Mal gemeinsam in Afghanistan weilte, begann bereits eine religiöse Radikalisierung durch die Mujaheddin. Mit Hilfe der USA, Pakistans und der Saudis kamen die Taliban 1996 an die Macht. Die meisten Mujaheddin schlossen sich später den Taliban an. «Viele von ihnen waren in afghanischen Flüchtlingslagern zu radikalen religiösen Fanatikern und Terroristen herangebildet worden», weiss Huwyler. Statt der von den USA erhofften Stabilisierung des Landes verbreiteten sie eine Schreckensherrschaft. Ebenso enttäuscht wie besorgt stellt Huwyler fest: «Und jetzt überlässt die USA das Land aus innenpolitischen Gründen wieder den Taliban!»

Was er denn jetzt für die Menschen in den Tälern Afghanistans, die ihm lieb geworden sind, befürchte, wollten wir von ihm wissen. «Dass die heutigen Taliban moderater sind und Frauenrechte respektieren, kann ich nur schwer glauben», sagt Edwin Huwyler. Sobald wieder die Scharia gelte, seien besonders gebildete Frauen in Städten gefährdet. «Die Frau ist den Taliban wenig wert, oft wird sie wie eine Ware behandelt», sagt der Ethnologe.

Am meisten Angst aber macht Huwyler, wenn die radikalislamischen Kämpfer nun als Sieger dastehen. «Diese Gotteskrieger sind 40 Jahre lang aufgehetzt worden, sie haben weder eine Heimat noch eine Familie», sagt Huwyler. Solche Profikämpfer könne man vor allem auf dem Land kaum in den Griff bekommen. Sie würden auch in Zukunft einzig und allein das Kriegshandwerk beherrschen und – wo auch immer – unheilbringend weiter ausführen wollen.