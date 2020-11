Aktion «Bike to Work»: 84 Obwaldner Teams legten 68'000 Kilometer mit dem Velo zurück Die Umwelt- und Gesundheitsaktion «Bike to Work» in Obwalden motivierte Unternehmen beziehungsweise deren Mitarbeitende, sich mit Muskelkraft für einen umweltfreundlichen Kanton einzusetzen. 12.11.2020, 10.44 Uhr

(sez) Kernstück der Aktion «Bike to Work» war – wie der Name es sagt – das freiwillige Bestreiten des Arbeitsweges mit dem Velo. Im September und Oktober traten insgesamt 323 Mitarbeitende aus 17 Obwaldner Unternehmen in die Pedalen und legten dabei 68'000 Kilometer zurück, wie die Organisatoren in einer Medienmitteilung schreiben.

Die effiziente Nutzung von Energie, der Klimaschutz und eine umweltverträgliche Mobilität sind Themen, für die sich die Arbeitsgruppe der Obwaldner Energiestädte, des Kantons Obwalden und des EWO kontinuierlich einsetzt. Um diese Ziele zu verfolgen, unterstützte sie dieses Jahr die Aktion Bike to Work. «Mit der Aktion wollten wir die Obwaldner Betriebe motivieren, bei dieser Challenge mitzumachen und unser Motto ‹Nachhaltig vorwärts› direkt in die Tat umzusetzen», sagt Paul Krummenacher, Mitglied der Arbeitsgruppe und Vertreter des EWO. Mit verschiedenen Massnahmen machte die Arbeitsgruppe im Kanton Obwalden auf die Aktion aufmerksam.

17 Obwaldner Betriebe folgten der Aufforderung und nahmen mit insgesamt 84 Teams an der Aktion Bike to Work teil. Während der zwei Monate legten 323 fleissige Radlerinnen und Radler insgesamt rund 68'000 Kilometer zurück.

Unter allen teilnehmenden Teams verloste die Arbeitsgruppe drei Wertgutscheine von Gastro Obwalden. Damit wurde ein zusätzlicher Ansporn gegeben, bei der Aktion mitzumachen. Die glücklichen Gewinner der Bike-to-Work-Aktion von Obwalden sind:

1. Preis: Team Planteams, Planteams.ch AG in Kägiswil

2. Preis: Team MixedPower, Möbel Abächerli AG in Giswil

3. Preis: Team Küchenbiker 1, Residenz Am Schärme in Sarnen

Das Gewinner-Team der Planteams.ch AG wurde durch die Aktion der Arbeitsgruppe auf Bike to Work aufmerksam. «Wir entschieden uns, bei Bike to work mitzumachen, weil wir etwas für unsere Gesundheit und die Umwelt machen möchten», sagt Anna Kathriner, Initiantin der Planteams.ch AG. «Entscheidend war schlussendlich, dass wir uns zusammen im Team der Challenge stellen konnten, denn im Team geht es einfacher», ergänzt sie.

Das Gewinner-Team, von links: Nora Omlin, Michael Limacher, Silvan Christen, Flavia Wallimann. Bild: PD

Bike to Work ist eine schweizweite Aktion von ProVelo Schweiz zur Gesundheitsförderung in Betrieben. Dieses Jahr legten in der gesamten Schweiz über 48'000 Pendlerinnen und Pendler 11 Millionen Kilometer mit dem Velo zurück. Infolge Covid-19 verschob ProVelo Schweiz dieses Jahr die Aktion von Mai und Juni auf die Herbstmonate September und Oktober.