Alkoholzehntel Obwalden vergibt Ertrag aus der Alkoholsteuer Rund 110'000 Franken erhielt der Kanton Obwalden von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2019. Diesen Betrag hat er nun an diverse wohltätige Organisationen verteilt. 16.12.2020, 15.07 Uhr

(sez) Zehn Prozent des Reinertrags der Eidgenössischen Alkoholverwaltung gehen an die Kantone. Der «Alkoholzehntel» wird zweckgebunden für die Suchtmittelvorbeugung und -bekämpfung eingesetzt. Aus dem Geschäftsjahr 2019 erhält der Kanton Obwalden rund 110'000 Franken, wie der Obwaldner Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. Der Betrag entspricht dem Anteil der Obwaldner an der gesamtschweizerischen Bevölkerung.