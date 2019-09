Alle News zu den National- und Ständeratswahlen im Kanton Obwalden

Nid- und Obwaldner Ständeräte in stiller Wahl wiedergewählt

Der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin (CVP) und der Nidwaldner Ständerat Hans Wicki (FDP) sind in stiller Wahl wiedergewählt. Bei den Nationalratswahlen kommt es in Nidwalden zu einem Zweikampf. In Obwalden kandidieren fünf Personen um den frei werdenden Sitz.