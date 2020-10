Alle Obwaldner Einwohnergemeinden weisen für 2019 Ertragsüberschüsse aus Nach Auswertung der Jahresrechnungen der Einwohnergemeinden legt die Finanzkontrolle Obwalden die Finanzstatistik 2019 vor. Die Rechnungsabschlüsse 2019 der Einwohnergemeinden dürfen positiv bewertet werden: Alle zusammen erzielten einen Ertragsüberschuss von 5,9 Millionen Franken. Simon Zollinger 29.10.2020, 10.51 Uhr

Die Erfolgsrechnungen der Obwaldner Einwohnergemeinden schlossen im Jahr 2019 gesamthaft mit einem Ertragsüberschuss von 5,9 Millionen Franken ab. Alle sieben Einwohnergemeinden erzielten ein positives Ergebnis. Ausser Giswil nahmen alle Einwohnergemeinden zusätzliche Abschreibungen vor. Insgesamt wurde ein ausserordentlicher Aufwand von 21,1 Millionen Franken (zusätzliche Abschreibungen, Einlagen in Vorfinanzierungen oder finanzpolitische Reserven) verbucht und ein Betrag von 6,1 Millionen Franken als ausserordentlicher Ertrag (Auflösung von Vorfinanzierungen) entnommen.

Die Budgets 2019 rechneten mit einem Ertragsüberschuss von 1,2 Millionen Franken, wie die Staatskanzlei des Kantons in einer Medienmitteilung schreibt. Die positive Entwicklung sei je nach Einwohnergemeinde auf Mehrerträge in den Bereichen Steuern oder Finanzausgleich, tiefere Abschreibungen und/oder auf eine gute Ausgabendisziplin zurückzuführen. Per 31. Dezember 2019 weisen die Einwohnergemeinden insgesamt ein Nettovermögen von 25,1 Millionen Franken (Vorjahr 12,7 Millionen Franken) aus.

Zunahme des Eigenkapitals

Per Ende des Jahres 2019 weisen alle Einwohnergemeinden einen Bilanzüberschuss aus. Das gesamte Eigenkapital hat im Vergleich zum Vorjahr um 14,2 Millionen Franken auf 152,9 Millionen Franken zugenommen. Der Nettoverschuldungsquotient zeigt, welcher Anteil des Fiskalertrags erforderlich wäre, um die Nettoschuld (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen) abzutragen. Resultate unter 100 Prozent gelten als gute Werte. Die Einwohnergemeinden Sarnen, Kerns, Lungern und Engelberg weisen wie im Vorjahr ein Nettovermögen aus. Sachseln müsste 22 Prozent, Alpnach 45 und Giswil 68 Prozent der jährlichen Steuereinnahmen für die Amortisation der Nettoschuld aufwenden. Insgesamt weisen die Einwohnergemeinden einen Nettoverschuldungsquotienten von –18 Prozent (Vorjahr –9 Prozent) und dementsprechend wiederum ein Nettovermögen aus.

Mittlere Investitionstätigkeit

Der Investitionsanteil gibt Auskunft über die Aktivitäten im Bereich der Investitionen und den Einfluss auf die Nettoverschuldung. Wie im Vorjahr weisen die Einwohnergemeinden insgesamt eine mittlere Investitionstätigkeit aus. Sachseln (26 Prozent) und Engelberg (21 Prozent) verzeichnen für 2019 eine starke Investitionstätigkeit. In Kerns (17 Prozent) und Sarnen (12 Prozent) liegen die Werte im mittleren Bereich. Giswil (9 Prozent), Alpnach (7 Prozent) und Lungern (2 Prozent) zeigen eine schwache Investitionstätigkeit.

Über alle Einwohnergemeinden betrachtet, liegen die Nettoinvestitionen mit 19,4 Millionen Franken um 5,3 Millionen Franken über dem Vorjahreswert. Die Gemeinden Lungern, Alpnach, Sarnen, Giswil und Kerns konnten im Jahr 2019 ihre Investitionen zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln finanzieren. Für die Gemeinden Engelberg und Sachseln beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 93 beziehungsweise 61 Prozent.

Das Nettovermögen pro Einwohnerin und Einwohner hat gegenüber dem Vorjahr bei den drei Gemeinden Sarnen (2363 Franken), Lungern (1597 Franken) und Kerns (1467 Franken) zugenommen und in Engelberg (1418 Franken) abgenommen. Die Nettoverschuldung pro Einwohnerin und Einwohner hat in Giswil (1777 Franken) und Alpnach (1335 Franken) gegenüber dem Vorjahr abgenommen und wird als mittlere Verschuldung beurteilt. Der Wert in Sachseln (751 Franken) gilt als geringe Verschuldung und hat gegenüber dem Vorjahr zugenommen.