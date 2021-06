Alpenbrevet: Die «Strohhuätgäng» ist dabei

Nidwalden Der Gotthard kann kommen – die «Strohhuätgäng» am Alpenbrevet Ihre Strohhüte sind bereits Legende: Jetzt steigt die «Strohhuätgäng» aus Beckenried erneut ins Rennen um das Alpenbrevet von Red Bull. Christian Tschümperlin 11.06.2021, 14.13 Uhr

Egal ob Puch Maxi Sachs oder Piaggio Ciao – die Zweitakter sollen dieses Jahr 100 Schweizer Pässe erobern: So lautet das Ziel des Alpenbrevets. Am Red-Bull-Event sind auch Patrick, Andy, Jürg, Noldi Jenny, Fabienne, Tau und Claudio von der Strohhuätgäng aus Beckenried mit dabei. Mit ihren Töffli wollen sie am Samstag, 12. Juni, den Gotthard-Pass bezwingen. Zusammen mit weit über tausend anderen Teilnehmern soll es gelingen, das grosse Ziel zu erreichen. «Wir hoffen, auf andere Gruppen zu stossen», sagt Patrick Ambühl (43). Denn normalerweise gibt es einen Massenstart über den Furka, Grimsel und Susten. Während Corona ist aber alles anders: Bei der zwölften Ausgabe überqueren die Töffli-Fans die vielen Berge gruppenweise.

Die Strohhuätgäng aus Beckenried macht am Red-Bull-Event Alpenbrevet 2021 mit. Von links: Norbert, Raffi, Patrick und Markus. Bild: PD

Ihren Namen verdankt die Strohhuätgäng übrigens nicht den Strohhüten, die sie auf den Töffli-Passfahrten tragen. «Da müssen ja die Helme auf sein», sagt Ambühl. Nein, es sind die VW-Treffen in ganz Europa, von denen der Name herrührt. Die Strohhuätgäng ist da jeweils mit luftgekühlten VW Käfer, T1, T2, Typ3 und Karmann dabei. «Weil wir öfters Strohhüte an den Treffen trugen, begann man uns in der Szene so zu nennen.» Am heutigen Samstag geht es aber um die Töffli.

Der Event findet bereits zum zwölften Mal statt, die Strohhuätgäng ist zum vierten Mal mit von der Partie. Der Gotthard aber ist eine Premiere für die Freunde. Damit die Passfahrt zum Erfolg wird, haben die Töffli-Männer und -Frauen, alle in der Gruppe sind zwischen 30 und 50 Jahre alt, ihre Ciaos Sachs und Puchs modifiziert. Ambühl betont:

Wer frisiert, der trickst bei der Geschwindigkeit. «Wir aber haben ein anderes Getriebe eingebaut, das mehr Kraft hat.» So kommt die Gäng den Berg hoch, ohne zu trampeln.

Die Strohhuätgäng will den Gotthard-Pass bezwingen. Von links: Andy und Patrick. Bild: PD

Für das gemütliche Unterwegssein am Gotthard will sich die Achtergruppe einen Tag lang Zeit nehmen. Ein Töffli fährt 27 bis 32 Kilometer pro Stunde. «In 1,5 Stunden schaffen wir es von Andermatt auf den Gotthard», sagt Ambühl voraus. Von da geht es nach Airolo und dann mit dem Zug zurück nach Göschenen und wieder auf Andermatt.

Jenny ist zum zweiten Mal und Fabienne zum ersten Mal mit dabei. «Es ist lustig mit den Jungs und macht Spass», sagt Jenny Arnold (30). An den Events helfe man einander und treffe auf andere Gangs. «Da werden auch Freundschaften geknüpft», sagt sie. Das Red Bull Alpenbrevet ist ein beliebter Event in der Töffli-Community.

Eine Panne hatten die Töffli-Freunde übrigens noch nie. «Zur Sicherheit haben wir aber Reservebenzin und Werkzeuge dabei. Man sieht das immer wieder an offiziellen Anlässen, dass andere Fahrer an der Seite stehen und schrauben», sagt Ambühl.

Auf einer interaktiven Karte wird angezeigt, welche Pässe bereits befahren wurden und welche es noch zu bezwingen gilt. Ein virtueller Pass-Barometer gibt zudem darüber Auskunft, wie weit die Töffli-Helden noch von ihrem Ziel – den 100 Pässen – entfernt sind.

witzelt Ambühl. Hauptsache sei aber, dass es Spass mache. Die Wetterprognose jedenfalls verspricht einen grossen Tag.