Alpnach Alpabfahrt ist «mehr als nur eine Tradition»: Rund 300 Tiere der Alpnacher Alpen sind zurück Für Landwirt Markus Albert sind die Alpabfahrten «mehr als nur eine schöne Tradition». Robert Hess 25.09.2022, 16.42 Uhr

Landwirt Markus Albert hat das Senten im Griff. Bild Robert Hess (Alpnach,24. September 2022)

Eine gute Koordinierung der Alpabfahrten vom Samstag sorgte dafür, dass die Zuschauer im Dorf in einem Zeitraum von rund zwei Stunden die Heimkehr von rund 300 Tieren in ihre Ställe im Tal miterleben konnten. Den Reigen eröffnete am Mittag die Rinder der Ämsigen- und Mattalp, es folgten die Tiere der Alpen Langenmatt und Fräkmünt, Horweli/Rischigenmatt, der Alpen auf Ettlismatt und Älggäu, und schliesslich gegen 14 Uhr das Vieh der Alpen Lütholdsmatt/Tumli.