Alpnach Anna Krummenacher stand ein halbes Leben am Kopierer: «Ich bin der geborene ‹Bürogummi›» Die Unternehmerin übergibt nach bald 37 Jahren ihren Kopiershop an einen Nachfolger. Viel hat sich in der Branche in dieser Zeit getan. Marion Wannemacher 26.11.2020, 17.00 Uhr

Ihre Stammkunden wissen, was sie an Anna Krummenacher haben. Es gab hie und da schon mal eine Rose oder ein Schöggeli für sie zum Dank. Die Besitzerin vom Kopiershop im Römerhof ist für ihre Kunden da. Ob Einzelkopie oder Grossauftrag, sie geht auf Kundenwünsche ein und macht auch ausgefallene Aufträge möglich.

Anna Krummenacher in ihrem Kopiershop in Alpnach.

Kurz nach Weihnachten wird die Unternehmerin ihr Geschäft an Florian Hug übergeben. «Das hat sich so ergeben», erzählt sie schlicht. Ihr Nachfolger suchte eine neue Herausforderung, sie habe ihm ihren Laden zum Kauf angeboten. Jemand habe sie gefragt, ob es an der Coronasituation liege. Nein, die Geschäftsaufgabe habe sie bereits schon länger im Hinterkopf gehabt, versichert die gebürtige Kägiswilerin. Sie sieht ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

«Basteln» gehört der Vergangenheit an

Bald 37 Jahre hat Anna Krummenacher nun schon ihr Geschäft in Alpnach, zuerst in der «Sonnemetzg», dann in der Messerfabrik Zyliss, seit rund 29 Jahren im Römerhof. Am Kopierer steht sie gar seit 42 Jahren. Schon allein technisch hat sich in dieser Zeit viel getan. «Zuerst gab es noch Kopierer mit Flüssigtoner. Später Kopierer mit Einzug und Sortierer», erzählt sie. Heute lesen digitale Maschinen Vorlagen ein und drucken beispielsweise fertige Broschüren aus.



«Wenn ich dran denke: Früher haben wir noch mit der Schreibmaschine Titel geschrieben, vergrössert, kopiert und geklebt, da wurde noch gebastelt», erinnert sich Anna Krummenacher schmunzelnd. Nach der elektrischen Schreibmaschine schaffte sie sich Anfang der Neunziger einen Computer an. Die taffe Geschäftsfrau konnte Schritt halten. «Ich habe in all der Zeit immer wieder Messen und Ausstellungen besucht.» Regelmässige Investitionen gehörten auch dazu, ihre letzte Anschaffung war eine Laminiermaschine, die gleich einen ganzen Stapel Blätter laminieren kann, das zeitraubende Einlegen in die Hülle entfällt.

Als Unternehmerin eine Seltenheit in den Achtzigern

Mut hat es sicherlich gebraucht, als 24-Jährige in den Achtzigern ein Geschäft zu eröffnen. Allerdings liegt das selbstständige Unternehmertum in der Familie: Die Eltern hatten in Kägiswil einen Lebensmittel- und Gemüseladen, in dem sie auch kurze Zeit mithalf. In Sarnen arbeitete sie fünf Jahre lang im Kopiercenter Sarnen, bevor sie sich selbstständig machte. «Die Arbeit lag mir. Sie ist vielseitig, man hat Kundenkontakt und mit Papier zu tun.»

Damals habe man sich in Alpnach erzählt: «Da kommt jemand, und probiert was. Schauen wir, ob sie in einem Jahr noch da ist.» Mit Humor nahm die junge Frau, wenn ein Mann vor ihr stand und fragte, ob der Chef auch da sei. Anna Krummenacher blieb.

Papagei Santo begleitete sie ins Geschäft und an den See

Manch einer kannte auch Santo, ihren Papagei. Mit dem ging sie schon mal am Alpnacher See spazieren, vorsichtshalber mit einer Kette am Fuss, den ihr dieser auf Kommando vor dem Ausgang bereitwillig hinstreckte. Auch ins Geschäft nahm sie Santo im Käfig mit. Eigentlich hatte «er» ein Männchen sein sollen. Wegen der späten Geschlechtsreife entpuppte sich die Blaustirnamazone nach Jahren als Weibchen, als sie ein Ei legte.



Anna Krummenachers Stammkunden kommen mittlerweile aus Obwalden, Nidwalden, Uri und Luzern. Die Hälfte ihrer Aufträge besteht aus dem Einscannen von architektonischen Plänen und Kopierarbeiten. Aber auch das Binden, Laminieren und der Textildruck sowie ein Schreibservice gehören zum Angebot. Auch das kommt vor: «Jemand bringt mir einen Text und Bilder und bittet mich, ‹mach was draus›», erzählt sie. Über eins können ihre Kunden sicher sein: Diskretion ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Man vertraut ihr, aus manch beruflichem Kontakt wurde ein privater.



Internet schadet dem Geschäft

«Das Geschäft mit Weihnachts- oder Hochzeitskarten ist heute stark zurückgegangen. Seit ein paar Jahren bestellt man das im Internet», bedauert sie. Leid tut es ihr nicht nur um den Umsatz. «Auch die persönlichen Kontakte fallen damit weg.» Denn einige ihrer Kunden kennt sie von jung auf, als sie ihre ersten Visitenkarten bei ihr drucken liessen, die Hochzeits- und später die Geburtsanzeigen. Heute kommen dafür manche Junge, die daheim keinen Computer mehr haben. Der Kopiershop wird zum Internet-Café.

Die Kaffeemaschine musste in diesem wegen Corona weichen. Und viele Aufträge sind wegen gestrichener Veranstaltungen auch weggefallen. Anna Krummenacher schätzt ihren Umsatzverlust im Coronajahr auf rund 30 Prozent. Zu jammern ist trotzdem nicht ihre Sache.

Nach der Geschäftsaufgabe hat sie vor, sich einem neuen Beruf zu widmen und mit dem Stellenprozent ein bisschen kürzerzutreten. Angst davor, in ihrem Alter nichts zu finden, hat sie nicht. «Am liebsten möchte ich etwas mit Menschen machen, vielleicht in einer Caféteria im Spital oder in einem Altersheim, oder in einem Bürobetrieb, ich bin ja der geborene ‹Bürogummi›», witzelt sie über sich selbst.



Viel Zeit für sich selber blieb ihr in all den Jahren nicht. In jeder freien Minute widmet sie sich ihrem Hobby, dem Schwyzerörgerli. Die ambitionierte Musikerin spielt in zwei Formationen, dem Echo vom Iwi und dem Trio ABC. Ferien gab's jedes Jahr nur zwei Wochen lang, ihr Beruf ist kein Acht-Stunden-Job. Anna Krummenacher freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. Sie hat noch Träume: «Mit meinem Lebenspartner ein bisschen auf Reisen gehen, egal wohin.»