N8 Vollanschluss Alpnach rückt näher

Alpnach Befreiung vom Durchgangsverkehr kostet 16 Millionen Franken Die Planauflage und der Baustart für die beiden Bauprojekte «Kreisel Industrie» und «Unterhalts- und flankierende Massnahmen Brünigstrasse» werden sich um einige Monate verzögern. Am 15. Mai stimmt Alpnach über zwei Nachtragskredite ab. Philipp Unterschütz 14.04.2022, 14.42 Uhr

Mit dem Projekt «Vollanschluss Alpnach Süd» soll der Dorfkern von Alpnach vom Durchgangs- und Lastwagenverkehr befreit, die Lärm- und Luftbelastung verringert und die Verkehrssicherheit verbessert werden. Das Gesamtprojekt «Ausbau N8-Vollanschluss Alpnach Süd» besteht aus drei Teilprojekten: Vollanschluss N8 (Bauwerke) inkl. Lärmschutz, Kreisel Industrie (Kreuzung Hofmätteli-/Industrie-/Untere Gründlistrasse) und den Unterhalts- und flankierenden Massnahmen an der Brünigstrasse.

Visualisierung der Brünigstrasse in Alpnach nach Projektabschluss. Bild: PD

Wie es in einer Medienmitteilung heisst, hat der Kanton wegen Projektverzögerungen durch Einsprachen beschlossen, die ursprünglich im Zeitraum von 2025 bis 2030 vorgesehene Belagssanierung und Umgestaltung im Bereich Kirchenvorplatz auf der Brünigstrasse in die Massnahmen zu integrieren. Durch die nun zusätzlich geplanten Arbeiten sollen nicht nur Kosten, sondern auch erneute Einschränkungen in den nächsten zehn Jahren verhindert werden. Die vorgezogenen Arbeiten sorgen nun für Mehrkosten in Höhe von 470’000 Franken, über die das Alpnacher Stimmvolk am 15. Mai abstimmen können.

Einsprache sorgt für unerwartete Erkenntnis Nachdem das Alpnacher Stimmvolk am 10. Juni 2018 mit deutlicher Mehrheit dem Bauvorhaben eines A 8-Vollanschlusses in Alpnach zustimmte, stand das Projekt nach einigen Einsprachen still. Anwohner befürchteten ungenügende Lärmschutzmassnahmen durch die Autobahnanbindung. Während der Überprüfung der Einsprachen stellten die Verantwortlichen des Kantons Obwalden nun fest, dass in Zukunft 300’000 Franken gespart werden können, wenn man eine künftig notwendig werdende Belagssanierung in das aktuelle Projekt integriert, sagt Kantonsingenieur Martin Bürgi auf Anfrage.

Ebenfalls zeigte sich bei der Hofmättelistrasse, dass wegen des Mehrverkehrs Belagsverstärkungen notwendig werden. Die Belagssanierungen würden auch neue Möglichkeiten für Verbesserungen im bestehenden Projekt eröffnen. Mit einem für die Gemeinde Alpnach verhältnismässig kleinen Nachtragskredit – aber zu deutlich tieferen Gesamtkosten als bei einem Ausbau in zwei Schritten – könnten nachhaltige Verbesserungen erreicht werden. Die wichtigsten aus Sicht Gemeinde sind:

Auf der Hofmätteli- und der Brünigstrasse wird flächendeckend ein lärmarmer Belag eingebaut. Damit erfüllt der Kanton die gesetzliche Nachsanierungspflicht Strassenlärm. Auf die Vertikalversätze wird verzichtet.

Anstelle der ursprünglich vorgesehenen farbigen, unterhaltsintensiven Bänder werden bei der Brünigstrasse zwischen Fahrbahn und Trottoir Steinbänder zur optischen Verengung eingebaut.

Entlang der Brünigstrasse wird das Trottoir Richtung Norden verlängert. Zur Verbesserung der Fussgängersicherheit bei der Industriestrasse wird beim Kreisel Industrie das Trottoir in Richtung Osten verlängert.

Neun Trottoirüberfahrten erhöhen die Fussgängersicherheit und verdeutlichen, dass die Brünigstrasse auch in Zukunft vortrittsberechtigt sein wird.

Der Weg zum Quartier Dorfli wird für eine sichere Querung der Hofmättelistrasse umgebaut.

Planauflage erst nach den Sommerferien

Die Botschaft der Einwohnergemeinde Alpnach zur Abstimmung über die beiden Nachtragskredite wird nun an die Stimmbürgerinnen und -bürger versandt. Der Kanton hat für das Bauprojekt die interne Ämtervernehmlassung abgeschlossen. Aufgrund der umfassenden Projektunterlagen habe diese jedoch länger gedauert als geplant und auch die Auswertung der Rückmeldungen werde entsprechend mehr Zeit beanspruchen, heisst es in der Mitteilung.

Nach der internen Vernehmlassung, die kleinere Überarbeitungen auslöste, verschiebt sich der in der Abstimmungsbotschaft der Einwohnergemeinde kommunizierte Termin der Planauflage vom April 2022 auf die Zeit nach den Sommerferien. Auch der Baustart wird sich dadurch um einige Monate verzögern.

Durch die zusätzliche Abstimmung soll die «Lebensqualität und Sicherheit in Alpnach verbessert und alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Dafür nimmt man einige Monate Verzögerung gerne in Kauf», teilt Kantonsingenieur Martin Bürgi weiter mit.

Eine lange Geschichte

Seit den 1990er-Jahren bemühen sich die Einwohnergemeinde Alpnach und der Kanton Obwalden um die Realisierung eines N8-Vollanschlusses in Alpnach Süd. Am 25. November 2010 gab das Bundesamt für Strassen (Astra) grünes Licht für ein generelles Projekt für den Vollanschluss. Mit der Projektgenehmigung im Jahr 2015 durch den Bundesrat wurde festgelegt, dass Gemeinde und Kanton die flankierenden Massnahmen zwingend umsetzen müssen. Das Astra wird erst nach der Bewilligung der anderen beiden Teilprojekte durch Gemeinde und Kanton inklusive der notwendigen Kredite mit dem Bau des Vollanschlusses starten. Das Alpnacher Stimmvolk stimmte am 10. Juni 2018 den entsprechenden Massnahmen und dem Kredit mit einem hohen Ja-Stimmen-Anteil von 81,9 Prozent zu, nachdem das Obwaldner Parlament den Projektkredit am 25. Mai 2018 einstimmig bewilligt hatte.

Mit der Annahme der beiden Nachtragskredite durch das Alpnacher Stimmvolk am 15. Mai 2022 in der Höhe von 0,195 Millionen respektive 0,280 Millionen Franken werden für die langersehnte Befreiung der Ortsdurchfahrt vom Durchgangsverkehr bei Bund und Kanton Investitionen in der Höhe von rund 16 Millionen Franken ausgelöst.