Alpnach Dank dieser Firma bleibt die Wertschöpfung in der Region – «Es kann nicht sein, dass Holz ins Ausland gekarrt wird» Eine neue Schredderanlage ermöglicht es der Zimmermann Umweltlogistik AG, Altholz für die Bedürfnisse von Heizwerken und weiteren Abnehmern zu verarbeiten. Das Material bleibt im Land und wird nicht mehr wie früher ins Ausland abtransportiert. Martin Uebelhart 26.02.2021, 05.00 Uhr

Das Altholz wartet auf riesigen Haufen auf die Verarbeitung. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Riesige Holzhaufen lagern am Rande des Geländes der Zimmermann Umweltlogistik AG in Alpnach. Aus dem ganzen Einzugsgebiet der Firma, das sich über die Zentralschweiz erstreckt, kommt das Altholz zusammen. Sortiert in drei Qualitätsstufen wird es weiterverarbeitet. In einer Ecke des Betriebsareals steht die neuste Errungenschaft des Unternehmens: eine brandneue Holzverarbeitungsanlage. Mit einem grossen Greifer packt ein Bagger Paletten, alte Holzträger oder Schränke und lässt sie in den grossen orangen Schredder gleiten. Krachend zermalmt die Maschine die Holzreste. Über ein Förderband gelangen die Holzstücke zu einer Rollensiebanlage. Auf dem Weg wird dort mit Magneten eisenhaltiges Material wie Nägel oder Beschläge entfernt. Was noch zu gross ist, wird über ein weiteres Förderband noch einmal dem Schredder zugeführt.

Material, das schon die gewünschte Grösse hat, kommt zunächst in eine weitere Komponente der Maschine, in der nichteisenhaltige Metallteile wie zum Beispiel Aluminium oder Kupfer aussortiert werden. Über eine Siebanlage gelangen die Holzstücke in der gewünschten Körnung in die verschiedene Behälter der mächtigen Lagerhalle.

Mit einem Greifer verfrachtet ein Mitarbeiter Holzteile in den Schredder. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Die Zimmermann Umweltlogistik AG hat den Recyclingbetrieb in Alpnach 2012 übernommen. «Damals gab es zwei Holzschredder, wo das Material ohne Unterscheidung der Qualität grob gebrochen wurde», erzählt CEO und Inhaber Reto Zimmermann. Dann sei das Holz von ausländischen Fuhrhaltern abgeholt worden. Das sei die billigste Variante. «Wir sagten uns, das kann es nicht sein, dass für dieses Altholz im eigenen Land keine Wertschöpfung generiert wird und das Holz ins Ausland gekarrt wird.»

So machte sich Zimmermann auf die Suche nach Abnehmern für das Holz als Brenn- und Heizmaterial, welches viel ökologischer sei. Vor fünf Jahren entstanden die Siebanlage und Halle für die verschiedenen Grössen der Holzstücke. «Das Sieb ist nötig, um den Holzstaub auszufiltern, den dieser ist in den Schnitzeln unerwünscht», erklärt Reto Zimmermann.

In der Anlage wird das Holz zu kleinen Stücken zermalmt. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Investition von anderthalb Millionen Franken

Ein erster Abnehmer war ein Heizwerk in Domat-Ems bei Chur. «Später kamen die Migros in Dierikon und die Holz-Fernwärme Sarnen AG hinzu», zeigt der Geschäftsführer die Entwicklung auf. Bald habe sich jedoch gezeigt, dass die Körnung der Holzschnitzel nicht ideal war. «Unsere Anlage war alt und wir konnten gewünschte Anpassungen nicht mehr vornehmen», so Zimmermann. Im vergangenen Sommer sei daher entschieden worden, in eine neue Holzverarbeitungsanlage zu investieren.

Kurz nach dem Jahreswechsel habe sie in Betrieb genommen werden können. «Sie läuft sehr gut», hält Zimmermann fest, «es braucht lediglich noch etwas Finetuning.» Rund anderthalb Millionen hat die Firma in den Schredder und die weiteren Maschinen investiert, hält Zimmermann fest. Effizienter seien die neuen Maschinen auch, sagt Christian Röthlin, Leiter Recycling bei der Zimmermann Umweltlogistik. «Jetzt läuft nur noch ein Dieselmotor anstatt deren zwei.» Und mit der Einhaltung der Euro-6-Abgasnorm entspreche die Maschine dem neusten Stand der Technik. Vor allem am Morgen ist die Anlage in Betrieb. «Dann weht der Wind mehrheitlich in Richtung Norden.» Wenn der Wind drehe, würde der Staub in Richtung der nahe gelegenen Nachbarn getragen, was nicht erwünscht sei. Mit Wassersprühern bindet man zusätzlich den Holzstaub.

Auf einem Rollensieb werden Stücke, die noch zu gross sind, aussortiert und zurück in den Schredder geleitet. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Material für Spanplatten

Nicht alles, was die Schredderanlage ausspuckt, geht in die Verbrennung. «Die Schnitzel der besten Qualität gehen in die Spanplatten-Industrie», sagt Reto Zimmermann. Der herausgesiebte Holzstaub dient einem Zementwerk als Brennstoff. In einem Teil der Halle lagern die Schnitzel für die Fernwärme Sarnen. Ein riesiger Haufen, meterhoch aufgetürmt. Der Alpnacher Werkleiter Fabian Odermatt schätzt den Haufen auf rund 700 Kubikmeter. Klingt nach viel, doch das Sarner Heizwerk benötigt an einem kalten Tag rund 100 Kubikmeter Schnitzel.

Fabian Odermatt, Werkleiter Recycling in Alpnach (links) und Inhaber Reto Zimmermann kontrollieren, was die Sortieranlage für nichteisenhaltige Metalle ausgeworfen hat. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Reto Zimmermann hat weitere Pläne mit dem Alpnacher Recyclingzentrum. «Wir möchten uns gerne vergrössern, um die Produktion in eine Halle zu verlegen», hält er fest. In Richtung Kägiswil soll das Gelände um rund 4500 Quadratmeter vergrössert werden. Mit dem Landbesitzer sei er sich einig, nun müsse das Land entsprechend eingezont werden. «Wir hoffen, dass wir die Erweiterung in drei bis vier Jahren in Angriff nehmen können.»