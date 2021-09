Alpnach CVP-Ortspartei wirbt für Ja zur Gebührenbefreiung der Vereine Die CVP/Mitte Alpnach empfiehlt ihren Kandidaten Marcel Egli zur Wahl in den Gemeinderat. 13.09.2021, 13.25 Uhr

Der erweiterte Vorstand der CVP/Mitte Alpnach hat an seiner Vorstandssitzung die Ja-Parole zur Änderung des kantonalen Reglements über Gebühren und Entschädigungen beschlossen, über die am 26. September abgestimmt wird. Mit der Initiative «Gebührenfreiheit für Alpnacher Vereine» hat die CVP/Mitte Obwalden im vergangenen Jahr zusammen mit über 300 Unterzeichnern eine Anpassung der Gebührenerlasse in der Gemeinde Alpnach verlangt (wir berichteten). «Die Alpnacher Vereine, welche mit viel persönlichem Engagement Anlässe im Dorf veranstalten, sollen nicht zusätzlich mit Gebühren belastet werden», schreibt die Ortspartei in ihrer Mitteilung. Die Vereine würden zum sozialen Zusammenhalt in der Gemeinde beitragen und daher diese Anerkennung verdienen.