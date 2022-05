Das Jugendbüro Alpnach zügelt in den Schlosshof

Alpnach Das Jugendbüro zügelt in den Schlosshof – weil der vorherige Standort «sehr einsehbar» war Das ehemalige Schulhaus ist ab 1. Oktober der neue Standort des Jugendbüros Alpnach. Dieses zieht damit in ein geschichtsträchtiges Gebäude. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.54 Uhr

Seit es 2009 das Jugendbüro Alpnach gibt, ist es an der Brünigstrasse 19, neben dem Café Ciao, beheimatet. Das neue Angebot an zentraler Lage, gegenüber der Pfarrkirche, etablierte sich als Dreh- und Angelpunkt für Jugendliche, die im gemütlich eingerichteten Jugendbüro Ansprechpartner für ihre Ideen, Anliegen oder Sorgen finden oder auch bei Raum- oder Ferienjobsuche und bei der Organisation von Anlässen unterstützt werden. Oder um Freundinnen und Freunde zu treffen und zu plaudern.

Gemeindepräsident Marcel Moser spricht von einer Erfolgsgeschichte – allerdings mit einem Wermutstropfen. «Durch die grossen Schaufenster ist der Raum zwar hell, aber leider auch sehr einsehbar. Dies hinderte Jugendliche daran, das Jugendbüro zu betreten.» Die Verantwortlichen des Büros West, die im Auftrag der Gemeinde das Jugendbüro betreiben, suchten darum zusammen mit der Jugendkommission einen neuen Standort.

Zentralen Standort gefunden

Die Suche war erfolgreich. Im Schlosshof wird Mitte Jahr ein geeigneter Raum frei, weil ein langjähriger Mieter auszieht. Auf den 1. Oktober zügelt darum das Jugendbüro in das ehemalige Schulhaus an der Alten Landstrasse unterhalb der Pfarrkirche. Marcel Moser spricht von einem Glücksfall, nicht nur wegen des ebenfalls ideal gelegenen, weil zentralen Standorts zwischen Bahnhof und Kirche.

Der Schlosshof, das neue Zuhause des Jugendbüros. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 11. September 2021)

Die 1999 gegründete Stiftung Schlosshof setzt sich zusammen aus den Vertretungen der Korporation, des Einwohner- und des Kirchgemeinderates, womit die Gemeinde Mitbesitzerin der Liegenschaft ist. Als weiteres Plus erwähnt Moser die ehemalige «Cantina», die zusätzlich zum Jugendbüro im Parterre, direkt gegenüber der ehemaligen Schulstube, im Keller dazugemietet werden konnte.

Auch ein grosser Garten steht dem Jugendbüro zur Verfügung. Und die Nutzung der ehemaligen Schulstube an vier Halbtagen pro Monat ist im Mietpreis ebenfalls enthalten. An den Öffnungszeiten ändert sich nichts. Das Jugendbüro ist auch am neuen Standort mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr und freitags zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet. Wer will, kann auch ausserhalb dieser Zeiten einen Termin mit dem Jugendarbeiter vereinbaren. Der Gemeindepräsident spricht von einem weiteren wichtigen Meilenstein in der Jugendarbeit, ohne Mehrkosten für die Gemeinde.

Wichtiger Zeuge aus der Biedermeierzeit

Das Jugendbüro zieht damit in ein geschichtsträchtiges Gebäude. Der Schlosshof wurde 1838 bis 1839 als erster Schulhausbau in Alpnach erstellt. Bis in die 1940er-Jahre wurde dort unterrichtet. Danach mietete sich eine Zeit lang die Maschinenstickerei Emmenegger ein und im Ober- sowie im Dachgeschoss wurden Wohnungen eingerichtet.

Es waren vor allem die kirchlichen Vereine wie der Gesellenverein, Blauring und Jungwacht, die Jungfrauenkongregation sowie die Frauen- und Müttergemeinschaft, welche den Schlosshof nutzten. Während einiger Jahre gingen auch Kindergärtler ein und aus. Das Gebäude ist im Inventar der schützenswerten Gebäude als Kulturobjekt von regionaler Bedeutung eingestuft und gilt als ältestes Schulhaus des Kantons Obwalden als wichtiger Zeuge der Biedermeierzeit.

