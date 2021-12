Lehrabschluss Das sind die besten Lehrabgängerinnen und -abgänger Obwaldens Wer an der Lehrabschlussprüfung eine Note von 5,4 oder höher erreicht hat, der durfte sein Zeugnis an einer besonderen Feier des Gewerbeverbandes Obwalden entgegennehmen. Christian Tschümperlin 01.12.2021, 17.15 Uhr

Diese erfolgreichen 41 Lehrabgängerinnen und -abgänger haben die Note 5,4 oder höher erreicht. Bild: Christian Tschümperlin (Alpnach, 30. November 2021)

Endlich war es so weit: An der Gewerbeversammlung Obwalden konnte Präsident Jonas Wieland am Dienstagabend die erfolgreichsten 41 Lehrabgänger des 2021 begrüssen. Sie alle hatten eine Note von 5,4 oder höher erreicht. Die beste Note schrieb mit 5,7 die medizinische Praxisassistentin Elena Gasser aus Sachseln. Auf sie folgten weitere sieben Lernende mit der Note 5,6: Die Mediamatikerin Denise Bächler aus Sarnen, der Schreiner Marco Burch aus Giswil, der Schreinerpraktiker Abel Kibrom aus Lungern, der Elektroniker Denis Durrer aus Kägiswil, der Polymechaniker Timon Kiser aus Alpnach, der Seilbahn-Mechatroniker Michael Odermatt aus Engelberg und der Landwirt Manuel von Moos aus Flüeli-Ranft. Trotz Pandemie herrschte eine lockere Atmosphäre an der Ehrung.

Ein «irrsinnig guter» Jahrgang

«Die Lernenden sind unsere Helden», zitierte Regierungsrat Christian Schäli aus einem Artikel in einem Mitteilungsblatt einer Firma. Er wolle nicht glorifizieren, sondern Bezug nehmen auf die erbrachte Leistung und auf die Wichtigkeit von Lernenden in einem Betrieb. Er sagte:

«Die Wertschätzung ist verdient. Lernende sind mehr als eine Arbeitskraft.»

Sie brächten eine positive Dynamik und neues Wissen aus der Schule in einen Betrieb, haben viele Ideen, fordern die Chefs, stellen manchmal unangenehme Fragen. «Ohne die Lernenden wäre die Entwicklung der Wirtschaft und das Bestehen der KMU gefährdet.» Den aktuellen Jahrgang bezeichnete Christen als «irrsinnig gut». Eine solch hohe Leistung habe es seit Jahren nicht mehr gegeben. «Das ist nur möglich mit Wille, Engagement und einem optimal funktionierenden Netzwerk.»

Fachfrau Betreuung Aline Rohrer aus Sarnen nimmt ihr Zeugnis entgegen. Bild: Christian Tschümperlin (Alpnach, 30. November 2021)

An diesem Abend war auch der Generation-Z-Spezialist Yannick Blättler zugegen. Er ist selber in Hergiswil aufgewachsen und ging später in Stans zur Schule. Als Generation Z wird die Altersgruppe von 14 bis 24 bezeichnet. «Das ist unsere Fokusgruppe», sagte er. Wichtige Themen für die Jugendlichen seien der Klimawandel, die Gleichberechtigung und die Diversität sowie das Internet. Blättler sagte:

«Gegen den Klimawandel gehen sie auf die Strasse und trotzdem fliegen sie im Sommer in die Ferien.»

Ob das richtig oder falsch sei, darüber könne man stundenlang diskutieren. «Die Generation kümmert sich immerhin darum und interessiert sich dafür.»

Schweiz bietet viele Möglichkeiten für Jugendliche

Yannick Blättler versteht die Generation Z sehr gut. Bild: Christian Tschümperlin (Alpnach, 30. November 2021)

Wer als Unternehmen bei den Jugendlichen, die immerhin die Konsumenten und Bürger von morgen seien, punkten wolle, der müsse in den sozialen Medien präsent sein. «Nicht selten beträgt die Bildschirmzeit junger Menschen fünf bis sechs Stunden pro Tag.» Eins müsse man für Werbung in den sozialen Medien aber wissen: «Die Jugendlichen von heute kommunizieren ganz anders als ihre Vorgängergenerationen.»

Die Botschaft müsse kurz und klar sein, das Produkt flexibel fürs Leben. «Junge Leute klicken beispielsweise auf der Plattform TikTok häufig ein Video nach zwei Sekunden bereits weg, das nur sieben Sekunden dauert. So kurz ist die Aufmerksamkeitsspanne.» Und diese müsse man nutzen. Zum Schluss hatte Blättler noch einen Appell an die jungen Menschen: «Kaum ein Land der Welt bietet jungen Menschen so viele Möglichkeiten wie die Schweiz.»

Blättler betonte: «Ja, strebt eure Selbstverwirklichung an und setzt euch kurze und ambitionierte Ziele. Aber lernt auch von der älteren Generation und seid nicht schockiert, wenn sie euch kritisch begutachtet. Das sind die Leute, die unseren Wohlstand in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut haben.» Blättlers Firma Neoviso hat nämlich ein wichtiges Ziel: Brücken zwischen den Generationen zu bauen. Das geschah auch am Apéro nach dem offiziellen Teil. Doch zuvor gab noch die Band The Aquivers der Musikschule Sarnen mit tollen Klängen ein paar wohltuende Stücke zum Besten.

Die Band The Aquivers der Musikschule Sarnen sorgte für die musikalische Umrahmung. Bild: Christian Tschümperlin (Alpnach, 30. November 2021)