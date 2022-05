Alpnach Das Tschiferli-Cheerli beschert freudige Gesichter Nach Coronapause konnte der Jodlerchor wieder ein Konzert in der Pfarrkirche abhalten. Robert Hess 27.05.2022, 17.01 Uhr

Nach zweijähriger Pandemiepause erfreute das Tschiferli-Cheerli das Publikum in der voll besetzten Alpnacher Pfarrkirche wieder mit schönen Juitz und Jodelliedern. Bild: Robert Hess (Alpnach, 25. Mai 2022)

Mit den Worten im Flyer «Ändlich derfid miär wieder für iich singä!» hatten die 18 Frauen des Tschiferli-Cheerlis am Mittwochabend zu ihrem Jodlerkonzert in die Alpnacher Pfarrkirche eingeladen. Die Jodlerfamilie der Region nahm die freundliche Einladung mit Türkollekte gerne an und so konnte Präsidentin Yvonne Rossi rund 400 Personen in der voll besetzten Kirche begrüssen.