Alpnach Der Bauwagen für Jugendliche ist schon wieder Geschichte Er hätte ein Treffpunkt für über 16-jährige Alpnacher Jugendliche werden sollen. Doch der Bauwagen beim Schulgelände wurde zu wenig genutzt. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 03.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Er hätte nach der nun beendeten Pilotphase für zwei weitere Jahre in Alpnach stehen sollen: der zum Jugendraum umfunktionierte Bauwagen. Davon will der Alpnacher Gemeinderat nichts mehr wissen. Er hat den Übernahmevertrag mit dem Kanton nicht abgeschlossen und das Projekt nun offiziell beendet. Der Bauwagen «15 Quadratmeter» wurde vom Schulhausplatz entfernt.

Der Bauwagen für Jugendliche, als er in Sarnen stand. Bild: PD

Im November 2019 hatte der Gemeinderat das temporäre Aufstellen eines Bauwagens als Angebot für einen Cliquenraum für über 16-Jährige auf dem Schulhausplatz genehmigt, die Baubewilligung und die nötigen Installationen organisiert. Die Initiative war vom Kanton gekommen. Dieser hatte für rund 56'000 Franken zwei solche Bauwagen gekauft, welche im Rahmen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes durch den Bund finanziert wurden.

Das Pilotprojekt wurde als Angebot der kantonalen Jugendförderung in Zusammenarbeit mit Projektmitarbeitenden vor Ort, die auch in der kommunalen Jugendarbeit tätig sind, durchgeführt. Die Bauwagen wurden direkt an Jugendliche vermietet, die von den Projektmitarbeitenden begleitet wurden.

Mehr Interesse für Luzern oder Sarnen

Wegen der Pandemie wurde die Pilotphase verlängert, bis Ende Juni dieses Jahres. Dann hätte die Gemeinde Alpnach den Lead übernehmen und den Bauwagen im Regelbetrieb für zwei Jahre betreiben können. Kanton und Gemeinde hätten dann die Finanzierung des Angebots gemeinsam getragen.

«Doch die Nachfrage war zu klein. Jugendliche in diesem Alter orientieren sich eher nach Sarnen und Luzern»,

sagt auf Anfrage die Alpnacher Gemeinderätin Regula Gerig. Mit dem Kompromiss, dass auch die Neuntklässler ab dem zweiten Semester den Wagen nutzen dürfen, sei die Nachfrage zwar etwas gestiegen. Insgesamt sei der Aufwand für die Begleitung durch den Jugendarbeiter und die effektive Nachfrage unausgewogen gewesen.

Auch in Sarnen fällt die Bilanz mit dem Bauwagen negativ aus. Der Regierungsrat sei enttäuscht über das Verhalten der involvierten Jugendlichen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Es sei bedauerlich, dass die Nutzung aufgrund der Vorkommnisse frühzeitig habe beendet werden müssen, schrieb er diesen Mai in einer Antwort auf eine Interpellation des Sarner SVP-Kantonsrats Hubert Schumacher. Dieser hatte festgestellt, dass sich der Anhänger mehrfach in desolatem Zustand befunden hatte. Unordnung und Littering, Konsum von Alkohol und anderen Drogen waren Themen.

Die Sarner Jugendarbeit suchte nach den Vorwürfen das Gespräch mit den Jugendlichen, erklärte ihnen nochmals das bestehende Nutzungsreglement und das Sanktionssystem bei Verstössen und verwarnte sie. Nach erneuten Vorfällen wurde der Mietvertrag von der kantonalen Jugendförderung diesen Februar per sofort aufgelöst.

Angebot wird weitergeführt

Die beiden Bauwagen stehen zurzeit nirgends im Einsatz, wie Christine Durrer, Co-Leiterin des kantonalen Sozialamtes, auf Anfrage sagt. Trotz der ernüchternden Bilanz in den Pilotgemeinden Sarnen und Alpnach erachtet sie das Projekt nicht als gescheitert, zumal eine Umfrage unter Obwaldner Jugendlichen ergeben habe, dass ein Bedürfnis nach solchen halböffentlichen Angeboten, die von Jugendlichen selber betrieben werden, vorhanden sei.

«Viele Jugendliche haben das Angebot geschätzt und der neue Raum wurde vielfältig genutzt. Ich bin überzeugt, dass die beiden Bauwagen bald wieder in Obwaldner Gemeinden zum Einsatz kommen und das Konzept aufgeht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen