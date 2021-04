Alpnach Diese zwei Obwaldner sind parat fürs erste Open Air der Saison – trotz Schlechtwetterprognose Am kommenden Samstag wird auf dem Pfisternareal in Alpnach ein Open Air durchgeführt. Einer der zwei Organisatoren erzählt, warum ihn dieser Event, trotz jahrelanger Erfahrung, ein klein wenig nervös macht. So viel sei verraten: Es liegt nicht am Wetter. Kristina Gysi 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer derzeit das Restaurant Pfistern in Alpnach betritt, muss erstmal das verdauen, was sich in den letzten Monaten als traurige Gewohnheit im Alltag eingeschlichen hat: Ein leeres Lokal, Stühle, die kopfüber auf den Tischen ruhen und eine Restaurantküche, die anstelle von Essensduft bloss klaffende Leere verströmt.

Lange wird es hier jedoch nicht mehr so ruhig sein. Dafür sorgen der Geschäftsführer des «Pfistern», Josa Allamand, und Roland Preiss, Geschäftsführer des Eventzulieferers Live Stage. Die langjährigen Freunde und Geschäftspartner haben für den kommenden Samstag auf dem Parkplatz des Pfisternareals ein Open Air organisiert. Nein, nein, kein Tippfehler! Und virtuell wird das Ganze auch nicht. Ein richtiges Open Air mit Gästen aus Fleisch und Blut – und etwas Stoff vor dem Gesicht. 100 Menschen dürfen beim ersten Alpnacher Open Air dieses Jahres dabei sein. «Uns geht es vor allem darum, zu zeigen, dass wir, die ganze Gastro-, Event- und Kulturbranche, wieder da sind. Und dass wir nicht geschlafen haben in der ganzen Zeit», so Allamand.

Roland Preiss (links) und Josa Allamand auf dem Pfisternareal. Die sichtbare Rampe wird verlängert und dient so als Bühne für die Open-Air-Band. Bild: PD

Schon seit vielen Jahren organisieren er und Preiss gemeinsam Events, sorgen für Unterhaltung und Begegnung im Dorf und in der ganzen Gemeinde. Ein Lebensinhalt, der im vergangenen Jahr auf ein Minimum reduziert wurde. Für die Zwei war das jedoch kein Grund, bloss auf bessere Zeiten zu warten. Ideen hatten sie reichlich. «Es war einfach mühsam, zu planen», sagt Allamand. «Man wusste nie, wie gross das Risiko ist, einen Event auf die Beine zu stellen, der schliesslich doch nicht stattfinden könnte.» Doch sie trauten sich. Und so startete am 23. April das Crowdfunding für den Open-Air-Event auf dem Pfisternareal. 4000 Franken mussten her, damit die Fixkosten für das Projekt gedeckt sind – und das sind sie. Der Weg ist frei für das erste Open Air in Alpnach im Jahr 2021.

Hier gibt es für jeden etwas

Verkauft werden die 100 Tickets in Paketen, an denen das umliegende Gewerbe beteiligt ist. So wird zum Ticketkauf etwa ein Styling beim naheliegenden Coiffeur angeboten oder der lokale Fahrradhändler offeriert einem Käufer den Veloservice. Für jeden etwas also, wie auch das Open Air. «Wir haben absichtlich keine Altersgruppe anvisiert», sagt Allamand. Deshalb finde das Konzert auch nachmittags um 15 Uhr, und nicht abends statt. «Dann können zum Beispiel auch Familien mit Kindern kommen.» Die Musik wäre jedenfalls passend dafür. Engagiert wurde für das eineinhalbstündige Konzert das Luzerner Cover-Jam-Trio «cj3». Die drei Jungs sind in der Zentralschweizer Fest-Szene gut verankert und haben mit ihren Songcovers bereits auf einigen Sausen für ordentlich Stimmung gesorgt.

Etwas mehr als die Hälfte der Tickets haben die Organisatoren bereits verkauft. Nun hoffen sie, dass auch noch die restlichen Eintritte einen Käufer finden – trotz der Schlechtwetterprognose. «Schliesslich sind es doch genau diese Open Airs, die am längsten in Erinnerung bleiben. Jene, bei denen man gemeinsam im Regen steht und geniesst.» Stehen kann man beim Open Air in Alpnach nicht. Sitzplätze mit genügend Abstand sind geplant, einige überdacht, bei jenen unter freiem Himmel liegen Pelerinen bereit. Das Schutzkonzept ist laut Allamand in Absprache mit dem Kanton auf die Vorgaben des BAG abgestimmt, ein negativer Coronatest oder gar ein Impfausweis seien nicht vorzuweisen. «Bei dieser überschaubaren Zahl von Gästen ist das aus unserer Sicht vertretbar», so Allamand. Die Gesundheit der Besucher stehe aber selbstverständlich an erster Stelle.

Alles anzeigen

Weshalb dieses Open Air Neuland ist

Etwas nervös mache ihn die Sache schon, gesteht der 34-Jährige sachte ein. Denn auch wenn er seit vielen Jahren in der Unterhaltungsbranche tätig ist, kann man diesen Event nicht als reine Routine betrachten. Im Gegenteil: Eigentlich sei das Open Air vom kommenden Samstag etwas völlig Neues. Ein Anlass mit Gästen, die, getrennt durch Raum und verborgen hinter Masken, das erste Konzert seit langer Zeit besuchen. Spannend werde das auf jeden Fall. «Das Verhalten der Menschen hat sich durch Corona verändert. Der Samstag wird ein Stück weit zeigen, wie sehr.» Verändert. Wie denn? «Wir hatten viel Zeit, um uns mit uns selbst zu beschäftigen», philosophiert Allamand. «Und während die einen merkten, wie sehr sie die Kultur vermissen, erkannten andere, dass das nicht ihre Welt ist.» So werde das wohl auch am kommenden Samstag sein: «Der eine Gast freut sich vermutlich, ein anderer denkt vielleicht, dass er nie wieder ein Konzert unter diesen Voraussetzungen besuchen möchte.»

Die Freude darüber, dass der Event nun ziemlich sicher stattfinden wird – einzig Sturm, Blitz und Donner könnten die Pläne noch durcheinanderbringen – steht dem Alpnacher ins Gesicht geschrieben. «Wir freuen uns einfach sehr, die Menschen willkommen zu heissen und sie nach langer Zeit wieder einmal unterhalten zu können.» Denn die Gastro- und Kulturbranche lebe weiter. Und sie hat einiges nachzuholen.

Hinweis: Mehr Informationen zum Openair Restart.