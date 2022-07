Zusammenführung der Obwaldner Sozialdienste ist ein Kraftakt

Alpnach Zusammenführung der Obwaldner Sozialdienste: «Ein organisatorischer und logistischer Kraftakt» Die sieben Obwaldner Sozialdienste werden zu einem Zweckverband zusammengelegt. Im Alterszentrum Allmend in Alpnach werden ab Sommer 2023 die gemeinsamen Büros bezogen. Ein «Glücksfall» für alle Beteiligten. Markus Villiger 14.07.2022, 16.24 Uhr

Das Alterszentrum Allmend Alpnach (Bild) wird umgenutzt. Am 1. Juli 2023 wird nach einem Umbau der Regionale Sozialdienst Obwalden dort einziehen. Bild Robert Hess (Alpnach, 13. Juli 2022)

Mit dem klaren Ja der Stimmberechtigten am 13. Februar 2022 wurde der Grundstein zur Zusammenlegung der Sozialdienste der sieben Obwaldner Gemeinden gelegt. Anschliessend gingen die weiteren entscheidenden Schritte Schlag auf Schlag: Der Regierungsrat genehmigte die Statuten des Zweckverbandes, bereits wurde die erste Delegiertenversammlung durchgeführt und die Organe gewählt. Das fünfköpfige Gremium unter dem Vorsitz von Verbandspräsident Peter Kohler (Kerns) nahm seine Tätigkeiten auf und konnte bezüglich des Aufbaus des Zweckverbandes einen ersten wichtigen Entscheid bekanntgeben. Am 1. Juli 2023 wird der Regionale Sozialdienst Obwalden seine Türen im heutigen Betagtenzentrum Alpnach öffnen.

«Eine gute und zukunftsweisende Nutzung des Gebäudes ist dem Stiftungsrat wichtig», sagt Armin von Atzigen, Präsident des Stiftungsrats Betagtenheim Alpnach. «Deshalb leisten wir gerne unseren Beitrag für die sinnvolle Zusammenführung der Obwaldner Sozialdienste und investieren in den Umbau. Die Nutzung mit Büro- und Wohnfläche erachten wir durch die zentrale Lage und die Nähe zum Bahnhof als optimal.»

Armin von Atzigen, Präsident des Stiftungsrats Betagenheim Alpnach. Bild Robert Hess (Alpnach, 7. Juli 2022)

Das Alterszentrum Allmend in Alpnach ist seit Oktober 1993 in Betrieb. Alle 42 Betten sind belegt. Im Oktober 2022 können die betagten Personen in den Neubau Allmendpark einziehen. Das ab Herbst leer stehende Alters- und Pflegeheim an der Dammstrasse 24 in Alpnach Dorf wird einer Umnutzung zugeführt. Die Stiftung tritt für die Schaffung der Büroräumlichkeiten und die Wohnungen, die vermietet werden, als Bauherrin auf. Das Baugesuch wurde Ende Juni publiziert. Mit den Planungsarbeiten ist die Burch und Partner Architekten AG in Sarnen beauftragt. Sofern die weiteren Verhandlungen optimal verlaufen, erwartet der Stiftungsrat Betagtenheim Alpnach die Baubewilligung im Oktober.

30 Büroarbeitsplätze und 15 Wohnungen

Wie Stiftungsratspräsident Armin von Atzigen erwähnt, stand ein Verkauf der Liegenschaft Dammstrasse 24 nie zur Diskussion. «Die nun angestrebte Lösung ist ein Glücksfall für uns», so von Atzigen. Der Kontakt zwischen Gemeinderäten und zu einem späteren Zeitpunkt mit Vertretern des Zweckverbandes einerseits und der Stiftung Betagtenheim Alpnach andererseits bildete den Ausgangspunkt für die Schaffung von Büroräumlichkeiten für den Regionalen Sozialdienst Obwalden.

ist sich Peter Kohler bewusst. Für die Mitarbeitenden wie auch für die Klientinnen und Klienten bedeute der neue Regionale Sozialdienst viele Veränderungen. «Diese vorübergehende Ungewissheit nimmt der Vorstand des Verbandes ernst und widmet diesem ‹Change Prozess› grösste Aufmerksamkeit», sagt Kohler und ergänzt: «Wir sind froh, einen zentralen, geeigneten Standort im Sarneraatal gefunden zu haben, der auf Sommer 2023 verfügbar ist.»

«Schliesslich», erwähnt Verbandspräsident Peter Kohler, «müssen aber nicht einfach nur neue Bürotische hingestellt werden. Die sieben Gemeinden arbeiten zwar alle mit derselben Fachsoftware. Die Nutzung, zum Beispiel der Grad der Digitalisierung oder die Vernetzung mit anderen Systemen, ist aber unterschiedlich. Dies auf einen neuen Nenner zu bringen und die ‹History› dabei korrekt mitzunehmen, ist komplex.»

Peter Kohler, Präsident des Zweckverbandes Regionaler Sozialdienst Obwalden. Bild Robert Hess (Alpnach, 7. Juli 2022)

In Alpnach werden rund 30 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. Es ist vorgesehen, einen Teil der Mietfläche, die aktuell als Reserve dient, vorerst weiterzuvermieten. Dies auch, um die Mietkosten im Griff zu halten. Die Mitarbeitenden der Sozialdienste aller sieben Gemeinden werden in Alpnach ihren Hauptarbeitsplatz haben. In Engelberg wird zudem eine Aussenstelle eingerichtet, die regelmässig besetzt sein wird. Das Aufgabengebiet des Sozialdienstes bleibt identisch, wie es bei den Gemeinden war. Hingegen stellt der Verbandspräsident fest, dass die Fallzahlen in praktisch allen Gemeinden stetig zunehmen und die personellen Ressourcen daher auch angepasst werden müssen.

Stiftungsratspräsident Armin von Atzigen erwähnt, dass die Absicht besteht, die Büroräumlichkeiten auf mindestens zehn Jahre zu vermieten, wobei die Einzelheiten definitiv im Mietvertrag geregelt werden. Im Rahmen der Gebäudeumnutzung werden gleichzeitig auch 15 Wohnungen realisiert. Es handelt sich um drei Studios sowie Ein-, Zwei-, Zweieinhalb-, Dreieinhalb- und Viereinhalbzimmerwohnungen. Die neuen Wohnungen werden im zweiten und dritten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss realisiert.

Neuwahl der Organe

Dem Vorstand des Zweckverbandes Regionaler Sozialdienst Obwalden gehören an: Peter Kohler, Präsident, Kerns; Peter Krummenacher, Sarnen; Marta Omlin, Sachseln; Roman Schleiss, Engelberg, und Markus Zahno, Sarnen. Peter Kohler ist ausgebildeter Gemeindeschreiber und Finanzverwalter. Er ist Inhaber eines Beratungsbüros mit Schwerpunkten auf Verwaltungen und Non-Profit-Organisationen. Seit 1. Juli ist er für die CVP/Mitte Mitglied des Obwaldner Kantonsrates. Der 51-Jährige ist seit zehn Jahren wohnhaft in Kerns. Bei seiner Arbeit auf verschiedenen Verwaltungen in der Zentralschweiz und im Berner Oberland kam er immer wieder mit sozialen Themen in Kontakt.

Ebenfalls gewählt wurde die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbandes. Nadya Röthlin, Kerns, übernimmt das Präsidium und die weiteren Mitglieder sind: Carole Fallegger, Engelberg, Veronika Giezendanner, Giswil, Fritz Hostettmann, Sarnen, und Roger Steimen, Alpnach.