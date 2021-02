Alpnach Einsatz für lichtbedürftige Pflanzen am Wichelsee: Damit sie nicht verdrängt werden, müssen andere weichen Ökologisch wertvolle Sträucher und Bäume entlang des Wichelsees haben dank eines Holzschlages im Jahr 2010 mehr Platz zum Gedeihen erhalten. Nun drohen sie aber wieder verdrängt zu werden. Das Obwaldner Amt für Wald und Landschaft plant deshalb einen weiteren Eingriff. 25.02.2021, 16.12 Uhr

Ab nächster Woche erfolgen weitere Auflichtungs- und Pflegeeingriffe beim Wichelsee in Alpnach. Bild: Korporation Alpnach/PD

(pd/inf) Zur ökologischen Aufwertung des Waldrands und des Uferbereichs am Wichelsee in Alpnach führte der Forstbetrieb Alpnach im Februar 2010 einen Holzschlag durch. Mit dem sogenannten «Auflichtungsholzschlag» wurde bezweckt, dass die lichtbedürftige Flora und Fauna einen besseren und artengerechten Lebensraum entlang des Wichelsees erhält. Hierfür wurden grössere, schattenbildende und für die Biodiversität weniger wertvolle Bäume und Sträucher entfernt. Ein Erfolg, wie das Amt für Wald und Landschaft des Kantons Obwaldens am Donnerstag mitteilt: «Rund elf Jahre nach dem damaligen Eingriff haben sich ökologisch wertvolle Strauch- und Baumarten wie Eichen, Linden, Kirschbäume und Feldahorne und mehr im Waldrandbestand am Wichelsee etabliert.» Die ökologischen Ziele des damaligen Eingriffes seien somit erreicht worden.