Alpnach Fahrzeuglenker nach Auffahrkollision verletzt Ein Fahrzeuglenker hat sich am Dienstag leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall führte zu Rückstau im Feierabendverkehr. 14.07.2021, 13.26 Uhr

(pd/zf) Im stockenden Feierabendverkehr kam es am Dienstag, 13. Juli, zu einem Unfall auf der Autobahn in Alpnach Dorf. Der Lenker eines Wohnmobils bemerkte das Stauende zu spät, wobei er mit dem vorausfahrenden Personenwagen kollidierte. Der Lenker des Wohnmobils wurde dabei leicht verletzt und musste in Spitalpflege gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte. Die Autostrasse A8 in Richtung Luzern musste während rund einer Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr umgeleitet. Im Einsatz standen der Rettungsdienst Obwalden, die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, ein privates Abschleppunternehmen sowie die Kantonspolizei Obwalden.