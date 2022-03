Alpnach: Feuer in der Nähe der Parkettfabrik und einer Tankstelle

Obwalden In Alpnach Dorf lodert ein riesiges Feuer in der Nähe einer Parkettfabrik – eine verletzte Person, drei Feuerwehren im Einsatz Feuer in Alpnach Dorf: Leservideos und Leserbilder zeigen, die eindrücklichen Flammen. In der Umgebung befindet sich eine Parkettfabrik und auch eine Tankstelle. Mehrere Feuerwehren sind im Einsatz im Kampf gegen das Feuer. Stefanie Geske & Janick Wetterwald Aktualisiert 28.03.2022, 21.21 Uhr

Das Feuer in Alpnach. Video: Leserreporter

Am Montagabend ist in Alpnach Dorf ein Feuer in der Nähe der Schmid Parkettfabrik ausgebrochen. Leserbilder zeigen, die Flammen und aufsteigende Rauchsäulen, welche weitherum zu sehen sind.

Die riesigen Flammen sind auch aus der Entfernung sichtbar. Video: Leserreporter

Die Feuerwehren kämpfen gegen das Feuer. Video: Leserreporter