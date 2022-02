Alpnach: Projekt Hofmättelisteg vor dem Aus

Alpnach Gemeinderat will Gemeindeversammlungsbeschluss korrigieren Die Weiterbearbeitung des Projekts «Fussgängersteg Hofmättelistrasse» soll, wenn es nach dem Gemeinderat geht, eingestellt werden. Grund dafür sind finanzielle und verfahrensrechtliche Gründe sowie Probleme beim Landerwerb. Robert Hess 07.02.2022, 13.29 Uhr

Der Vollanschluss A8 Alpnach gibt noch immer zu reden. Nun steht der Fussgängersteg Hofmättlistrasse vor dem Aus. Bild: Robert Hess (Alpnach, 10. November 2021)

Die jahrelange Geschichte um den Bau eines Vollanschlusses A8 Alpnach Süd wird um ein Kapitel reicher. Der Gemeinderat will nämlich die Weiterbearbeitung des Projektes «Fussgängersteg Hofmättelistrasse» einstellen, wie Gemeindepräsident Marcel Moser einen Bericht im «Alpnacher Blettli» auf Anfrage präzisierte.

Formell soll das Vorhaben an der nächsten Gemeindeversammlung vom 9. Juni mit einem Rückkommensantrag auf einen früheren Beschluss der Gemeindeversammlung vom 19. November 2019 durchgeführt werden, an welcher die Stimmberechtigten Ja zur Planung und Kostenberechnung eines Fussgängersteges gesagt hatten.

Die Hürden waren zu hoch

Dem Entscheid des Rates, einen Strich unter das Projekt zu ziehen, standen finanzielle und verfahrensrechtliche Gründe sowie Probleme beim Landerwerb zugrunde. «Die Bauwerke müssten alle auf nicht gemeindeeigenem Land realisiert werden», schreibt der Gemeinderat im «Alpnacher Blettli» dazu. Landverhandlungen mit Grundeigentümern seien negativ verlaufen und auf lange Enteignungsverfahren wollte sich der Rat nicht einlassen.

Mit dem Bau des Kreisels Industrie im Rahmen des Vollanschlusses, entsteht laut Gemeinderat an der Hofmättelistrasse eine sichere Fussgängerüberquerung. Für die Bewohner der Überbauung Dorfli soll der bestehende Weg, der heute direkt auf die Hofmättelistrasse führt, künftig zum Trottoir und Fussgängerstreifen umgeleitet werden. Eine Realisierung könnte bereits 2022/2023 möglich sein, heisst es im «Alpnacher Blettli», doch müsse der noch gültige Gemeindeversammlungsbeschluss vom 19. November 2019 rückgängig gemacht werden.

Von Anfang an umstritten

Die Idee, mit einem Steg auf der Höhe des Trassees der Zentralbahn die Hofmättelistrasse zu überqueren und damit einen sicheren Übergang zu schaffen, war vor allem wegen der zu erwartenden hohen Kosten von Anfang an umstritten. Trotzdem hatte eine von der CVP-Ortspartei lancierte Initiative Erfolg. Gegen den Willen des Gemeinderates sagte die Gemeindeversammlung zur Initiative und beauftragte den Rat, eine ausgearbeitete Abstimmungsvorlage zu schaffen.

In der Folge wurden zwei Varianten ausgearbeitet. Die erste Variante sah einen Aufzug zur Fussgängerbrücke (Stahlkonstruktion) vor. Kostengrobschätzung 790’000 Franken (+/– 30 Prozent). Die zweite Variante plante Rampen mit einer Stahlbeton-Stützkonstruktion sowie ebenfalls die Fussgängerbrücke als Stahlkonstruktion. Grobkostenschätzung 600’000 Franken (+/– 30 Prozent). Bei beiden Varianten sind keine Landerwerbskosten berechnet worden. Beide Varianten sollen nun nicht mehr weiterbearbeitet werden.

470’000 Franken Mehrkosten

Im Zusammenhang mit dem Projekt A8-Vollanschluss Alpnach Süd haben die Alpnacher Stimmberechtigten am 10. Juni 2018 an der Urne einen Kredit von 465’000 Franken für «Flankierende Massnahmen» an der Brünigstrasse und einen Investitionsbeitrag von 460’000 Franken für den Kreisel Industrie gutgeheissen. Beide Projekte gelten als Bedingung für die Realisierung des Vollanschlusses.

Bereits an der Gemeindeversammlung vom 9. November hatten Vertreter des Kantons über zu erwartende Mehrkosten informiert (Ausgabe vom 11. November). Der Gemeinderat beantragt nun an der Urnenabstimmung vom 15. Mai zwei Nachtragskredite. Der Bereich «Flankierende Massnahmen» rechnet mit Mehrkosten von total 190’000 Franken für Steinbänder als optische Einengung, zusätzliche Trottoirüberfahrten, eine Trottoirverlängerung sowie die Sanierung der Strassenentwässerung.

Beim Bau des Kreisels Industrie belaufen sich die Mehrkosten auf 280’000 Franken. Sie betreffen die Verbesserung der Fussgänger- und Schulwegsicherheit im Bereich Dorfli und Industriestrasse, die Verstärkung des Belages Kreisel/Industriestrasse sowie Planungskosten der Projekt-Weiterentwicklung und Lärmgutachten.