Alpnacher Gemeinderat will Pfistern-Areal-Charakter bewahren

Alpnach Gemeinderat will Pfistern-Areal in seinem Charakter bewahren Auf dem Pfistern-Areal wäre eine Überbauung nur mit Wohnungen möglich, und das bis zur Ortsplanungsrevision 2025. Um dies zu verhindern, erlässt der Gemeinderat eine Planungszone. Matthias Piazza 10.12.2021, 12.06 Uhr

Das Restaurant Pfistern. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 15. September 2021)

Die Zukunft des Pfistern-Areals ist ungewiss. Der Fortbestand der letzten Obwaldner Mühle samt ihrem Laden – bekannt als Pfistern-Mühle – ist gefährdet. Das Gebiet rund um die Pfistern-Mühle liegt aktuell in der Kernzone 1. Dort wären sowohl reine Gewerbe- als auch reine Wohnbauten zulässig. Diese Regelung gilt noch bis zur Ortsplanungsrevision 2025. Bis dahin könnte also ein Investor ein Gesuch für eine Wohnsiedlung einreichen. Das will der Gemeinderat verhindern, indem er für die nächsten fünf Jahre eine Planungszone erlässt.