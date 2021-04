Energie Hochspannungsleitung soll teilweise in der Erde verschwinden In Alpnach haben die CKW Pläne für die Erdverlegung einer 50-Kilovolt-Hochspannungsleitung. Wie weit die Leitung im Boden verlaufen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander. Martin Uebelhart 13.04.2021, 15.49 Uhr

Seit Jahren hegen die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) Pläne, eine 50 Kilovolt-Hochspannungsleitung, die in Alpnach mitten durch ein Siedlungsgebiet verläuft, teilweise zu verlegen. Eine erste Idee vor über zehn Jahren, die den Abstand der Stromleitungen zu den Häusern mittels eines massiv höheren Mastes vergrössern wollte, wurde wieder fallen gelassen. Später kündigten die CKW an, die Leitung im Bereich der Pax-Überbauung, die heute der Baloise gehört, teilweise in den Boden verlegen zu wollen. Im Frühsommer 2019 legten die CKW ein Projekt zur teilweisen Verlegung der Hochspannungsleitung in die Erde öffentlich auf. Die Pläne sahen vor, die Leitung über eine kurze Strecke im Boden zu verlegen und in Richtung Dorf neben der Schoriederstrasse einen neuen Endmast zu stellen. Von diesem aus soll die Leitung wieder offen geführt werden in Richtung Alpnachstad.

Eine Hochspannungsleitung, die mitten durch ein Siedlungsgebiet in Alpnach führt, soll in die Erde verlegt werden. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Gegen dieses Vorhaben haben die Gemeinde und drei Private Einsprache erhoben. Unter ihnen ist die Familie Kuster, der das Land an dieser Stelle gehört, wo die CKW mit der Leitung wieder aus dem Boden kommen wollen. «Dagegen wehren wir uns», sagt Stefan Kuster namens der Familie im Gespräch mit unserer Zeitung. Er hat selbst einen Vorschlag eingereicht, nach dem die Leitung für eine weitere Strecke, als vom Energieunternehmen angedacht, im Boden bleiben soll. Hintergrund war nicht zuletzt ein bereits rechtskräftig bewilligtes Bauprojekt auf dem Land oberhalb der Gebäude der Pilatus-Getränke. «Das Wohnhaus wurde mittlerweile durch den neuen Grundeigentümer errichtet und ist inzwischen bewohnt», so Kuster.

Gemeinde möchte keine offene Leitung im Siedlungsgebiet

«Da das ursprüngliche Projekt der CKW nur eine marginale Erdverlegung vorgesehen hatte, hat auch die Gemeinde Alpnach im Rahmen des Plangenehmigungsverfahren Einsprache erhoben», sagt Gemeindepräsident Marcel Moser. «Unsere Hauptforderung ist, dass die Leitung innerhalb des Siedlungsgebietes in die Erde zu verlegen sei», so Moser weiter. Diese Haltung vertrete die Einwohnergemeinde nach wie vor.

In Einspracheverhandlungen im Herbst 2019 war auch eine Variante ins Spiel gekommen, das Siedlungsgebiet mit einer offenen Leitungsführung grossräumig zu umgehen. «Das ist kein Thema mehr», sagt der Gemeindepräsident. Die CKW hätten an jener Verhandlung Hand geboten, die Kabelleitung um einige Meter zu verlängern, sagt Marcel Schmid, Leiter der Unternehmenskommunikation bei den CKW. «Leider hat sich in der Folge herausgestellt, dass über die Verlängerung der Kabelleitung zwischen Einsprecher und CKW unterschiedliche Vorstellungen herrschten», hält Schmid weiter fest.

Das Projekt der Centralschweizerischen Kraftwerke sieht vor, dass die Hochspannungsleitung nach der Schoriederstrasse wieder aus dem Boden kommen soll. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 22. Februar 2021)

Die Gemeinde Alpnach möchte die Leitung über eine deutlich längere Strecke im Boden haben, als dies das Auflageprojekt der CKW vorsah. «Unserer Auffassung nach sollte die Leitung erst nach der Kleinen Schliere ausserhalb des Siedlungsgebiets in Richtung Alpnachstad wieder aus dem Boden kommen», so Gemeindepräsident Moser. Das Schulareal würde dann nicht mehr von der Freileitung überspannt. Und zudem verlaufe die Hochspannungsleitung heute just über jenem Gebiet westlich der Brünigstrasse, das sich die Gemeinde für eine künftige Siedlungsentwicklung vorstellen könnte, sagt Moser.

Erst Sistierung, jetzt Wiederaufnahmebegehren für das Projekt

Mit den CKW sei die Gemeinde laufend in Kontakt, hält der Gemeindepräsident fest. «Wir sind übereingekommen, dass die Umsetzung einer umfassenden Erdverlegung in rund fünf Jahren realisierbar ist», so Marcel Moser.

Vergangenen Herbst hat das Bundesamt für Energie (BfE) dem Antrag der CKW auf Sistierung des Projekts stattgegeben. Dadurch konnten die CKW laut Sprecher Marcel Schmid die Verhandlung mit der Gemeinde weiterführen. Ein Thema der Verhandlungen war auch eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Kosten für die Erdverlegung. «Diese Beteiligung hängt von verschiedenen Faktoren ab», erklärt Gemeindepräsident Moser. Neben der Länge der zu verlegenden Leitung spiele auch die Restnutzungsdauer der bestehenden Anlage, welche die CKW abbrechen würden, eine Rolle. Derzeit würden zwei Grobvarianten geprüft. Zum heutigen Zeitpunkt könnten zu den Kosten noch keine Angaben gemacht werden, so Moser.

Weil neben der erwähnten finanziellen Beteiligung auch eine terminliche Dringlichkeit in Bezug auf die zeitlich befristete Sistierung existiere, hätten die CKW kürzlich ein Wiederaufnahmebegehren beim BfE gestellt, sodass zumindest über die ursprünglich eingereichte Verkabelung nun endlich entschieden werde, hält CKW-Sprecher Schmid fest. Die erweiterte Verkabelung werde somit zu einem späteren Zeitpunkt zum erneuten Thema.