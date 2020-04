Alpnacher Street-Food-Festival findet erst 2021 wieder statt – dafür mit vollem Genuss Die Organisatoren sagen das im August geplante Street-Food-Festival Alpnach isst ab. Eine Durchführung sei in der aktuellen Situation nicht verantwortungsvoll. 28.04.2020, 17.58 Uhr

Am 7. August 2021 sollen die Besucher wieder in den Genuss einer Vielfalt von Essensständen kommen. Bild: Robert Hess (Alpnach, 10. August 2019)

(ml) Das diesjährige Obwaldner Street-Food-Festival Alpnach isst vom 8. August ist abgesagt. Zwar hat der Bundesrat am Donnerstag, 16. April, die Lockerung des Lockdowns infolge des Coronavirus bekanntgegeben. Die Hygienemassnahmen und Massnahmen zur Einschränkung sozialer Kontakte bleiben jedoch vorerst bestehen. Die Organisatoren des Festivals wollen sich nun auf die Durchführung im kommenden Jahr am 7. August 2021 konzentrieren und so den langfristigen Erfolg des Street-Food-Festivals sicherstellen.