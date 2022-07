Allmendpark in Alpnach ist bereit für Umzug

Alpnach «Jedem Ende wohnt auch der Zauber von etwas Neuem inne»: Der Allmendpark steht am Übergang Das Alpnacher Alterszentrum zieht im Herbst um. Die Vorbereitungen laufen gut, zeigt der letzte Jahresbericht. Markus Villiger 15.07.2022, 14.27 Uhr

Im Herbst 2022 wird das neue Alterszentrum Allmendpark eröffnet. Das bisherige Zentrum (im Bild) ist 1993 in Betrieb genommen worden und wird danach umgenutzt. Bild: Robert Hess (Alpnach, 13. Juli 2022)

Der letzte Jahresbericht aus dem Alterszentrum Allmend ist erschienen. Der letzte vor dem Umzug in den neuen Allmendpark in unmittelbarer Nähe des heutigen Standorts. Das Thema «Neubau» zieht sich wie ein roter Faden durch den Jahresbericht 2021. Geschäftsführer Linus Imfeld, der vor einem Jahr die Leitung des Alterszentrums übernahm, schreibt: «Jedem Ende wohnt auch der Zauber von etwas Neuem inne.»

Das Leben im Alterszentrum Allmend war im vergangenen Jahr noch einmal stark geprägt von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. «Auch wir waren stark gefordert auf der Suche nach einer guten Balance. Hier der Schutz unserer Bewohnenden und unseren Mitarbeitenden, da das Bestreben, trotz allem einen lebenswerten Alltag im Alterszentrum sicherzustellen. In diesem Kontext stellte auch die Situation mit dem bevorstehenden Umzug in unseren entstehenden Neubau eine grosse Herausforderung dar. Je mehr rückte der Wechsel ins Bewusstsein von Bewohnenden und Mitarbeitenden. Dass da und dort die Vorfreude noch etwas getrübt wurde durch die Auseinandersetzung mit den bestehenden Veränderungen, ist mehr als nur verständlich», führt Geschäftsführer Linus Imfeld aus. So steht der Jahresbericht 2021 ganz im Zeichen dieser Veränderung. «Mit Vertrauen und Zuversicht lassen sich die bevorstehenden Veränderungen gut meistern. Immer in der Gewissheit, dass niemand alleine diesen Schritt tun muss. Denn, wie heisst es im neuen Allmendpark: «Gemeinsam hier zu Hause», so Linus Imfeld.

Bezug im Oktober

Auch Armin von Atzigen, Stiftungsratspräsident, nimmt den roten Faden zum neuen Allmendpark auf. «Dank guter und umsichtiger Planung konnte die Bauhülle noch vor dem Winter 2021/22 geschlossen werden. Seither laufen im Gebäude die Innenausbauarbeiten auf Hochtouren. Wir freuen uns alle auf den Bezug im Oktober 2022», betont Armin von Atzigen und skizziert den Neubau. «Im südlichen der zwei markanten Baukörper entstehen 18 Wohnungen. Im anderen Gebäudeteil werden 62 Pflegezimmer und elf Zimmer in der geschützten Wohngruppe zur Verfügung stehen. Mit dieser Infrastruktur sind wir auf die demografische Entwicklung gut vorbereitet.»

Dies ist der erste Jahresbericht von Linus Imfeld als Geschäftsführer des Alterszentrums Allmend. Er spricht von einem «anforderungsreichen Jahr, in dem pandemiebedingt erneut vieles situativ entschieden werden musste. Und führt im Weiteren aus: «Umso erfreulicher ist es, dass der Jahresabschluss 2021 trotzdem positiv ausfällt. Die gute Bettenauslastung und das ausserordentliche Engagement unserer Mitarbeitenden waren sicher die wichtigsten Gründe dafür. Sie sind ein eindrücklicher Beweis für den guten Geist, der in unserem Haus herrscht. Es gilt, alles daranzusetzen, diesen auch in den Allmendpark mitzunehmen.»

Positive Energie überträgt sich auf Bewohnende

Auf den 1. Februar 2021 übernahm Olivia Zwyssig die Leitung Pflege und Betreuung im Alterszentrum Allmend. «Um das Haus, die Bewohnenden und die Mitarbeitenden kennen zu lernen, habe ich zu Beginn in der Pflege mitgearbeitet. Dabei durfte ich sehr viel Positives erleben. Was mich speziell freute, waren die sehr empathischen und motivierten Mitarbeitenden, welche unsere Bewohnenden mit viel Respekt und Einfühlsamkeit auf ihrem individuellen Weg begleiten. Diese positive Energie überträgt sich natürlich auf die Bewohnenden, welche auf mich einen sehr zufriedenen und dankbaren Eindruck machen. Immer wieder höre ich von ihnen, wie wohlumsorgt und gut aufgehoben sie sich fühlen», berichtet Olivia Zwyssig.

Urs Knüsel, Leiter Bereich Gastronomie, bedauert, dass im vergangenen Jahr auf viele Anlässe im Haus und verschiedene Caterings verzichtet werden musste. Luzia Habermacher, Leiterin Bereich Hotellerie/Hauswirtschaft, erwähnt: «Wir freuen uns sehr, wenn wir im Herbst 2022 in ein grösseres Haus ziehen dürfen.» Auch die Bildung im Alterszentrum Allmend hat sich transformiert, weiss Brigitte Kneuss, Leiterin Ausbildung, zu berichten. Der Wunsch nach Vereinheitlichung und Zentralisierung stand im vergangenen Jahr im Vordergrund. Gesamtprojektleiter Norbert Kremmel zeigt sich erfreut, dass über die Hälfte der Aufträge an lokale und regionale Firmen vergeben werden konnte.

Das Alterszentrum Allmend beschäftigt 75 Mitarbeitende, davon 18 Lernende. Die Betriebsrechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von knapp 9400 Franken ab. Sieben Mitarbeitende konnten im vergangenen Jahr ein besonderes Dienstjubiläum feiern. Für zehn Jahre wurden geehrt: Cristine Coelho Pinto, Irena Pantelic und Jolanda Buol. Franz Wallimann gehört dem Team bereits seit 15 Jahren an und die 20-Jahr-Jubilaren sind: Mavra Brnic, Urs Knüsel und Kulasingam Muthuvelu.