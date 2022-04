Grossbrand Alpnach: Susann Schmid verlor drei Häuser im Feuer

Alpnach «Kein Foto ist erhalten geblieben»: Susann Schmid verlor drei Häuser im Feuer – lässt den Kopf aber nicht hängen Nach dem Grossbrand steht die Schmid Parkett AG vor Herausforderungen. Trotz dem grossen Verlust schaut Geschäftsführerin Susann Schmid positiv in die Zukunft. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 03.04.2022, 17.00 Uhr

«Aufgewühlt, verzweifelt, sprachlos.»

Mit diesen Worten beschreibt Susann Schmid ihre Gefühlslage. Wo vor einer Woche ein Wohnhaus, eine Werkstatt und ein Holzlager standen, steht noch ein Bruchteil eines Hauses, daneben ein grosser Trümmerhaufen. «Es ist eine Katastrophe!», sagt sie.

Susann Schmid, Geschäftsführerin der Schmid Parkett AG in Alpnach. Drei Gebäude sind bei einem Feuer komplett heruntergebrannt. Bild: Manuel Kaufmann (Alpnach, 31. März 2022)

Die Alpnacherin ist Geschäftsführerin der Schmid Parkett AG in Alpnach. Am Montagabend zerstörte ein Brand gleich drei Gebäude der Firma. Seither ist Susann Schmid im Dauerstress, hat kaum geschlafen. Im Minutentakt läutet ihr Telefon. «Dabei habe ich nicht einmal mehr ein Büro», sagt sie.

Das Büro lag im unteren Stock des Wohnhauses, in dem Susann Schmids Mutter Ruth Schmid wohnte. Die Seniorin hatte bislang eigenständig mit fünf Katzen in dem Haus gelebt, das vor über 100 Jahren erbaut und seither mehrmals renoviert wurde. Von Passanten konnte Ruth Schmid in der Nacht des Feuers gerettet werden. Danach musste sie zusehen, wie ihr ganzes Hab und Gut in Flammen aufging.

Drei Katzen konnten aus dem Feuer gerettet werden, zwei weitere haben das Desaster nicht überlebt. «Meine Mutter hat nichts mehr», sagt Susann Schmid. «Kein Foto ist erhalten geblieben – nichts.» Bevor eine Lösung gefunden wird, wohne sie nun bei einem Familienmitglied.

Produktionshalle blieb verschont

Ausgebrochen ist das Feuer im Holzlager. Wie es dazu kam, ist noch unklar. Susann Schmid kann es sich nicht erklären:

«In dem Lager waren weder Flüssigkeiten noch Stromleitungen – sondern ausschliesslich trockenes Holz.»

Das Holz war teilweise über 50 Jahre alt, weshalb das ganze Gebäude schnell lichterloh brannte. Auch die anliegende Werkstatt fing Feuer und brannte komplett nieder. Darin waren hauptsächlich Maschinen gelagert, die für den Unterhalt der Produktionshalle gebraucht wurden. Wie gross der Schaden tatsächlich ist, weiss Susann Schmid noch nicht.

Schmid Parkett: Eine 144-jährige Geschichte Bereits 1878 wurde an diesem Standort in Alpnach eine Parkettfabrik gegründet. 1920 ging der Betrieb gemäss der Firmenwebsite an Georg Rieker weiter. Dessen Schwiegersohn Paul Schmid-Rieker übernahm später den Betrieb, bevor er ihn Ende der 1940er Jahren wiederum seinem Sohn Paul Schmid-Bär weitergab. Dieser leitete das Unternehmen über 50 Jahre lang, bevor er im Jahr 2003 krankheitsbedingt abtreten musste. Fast über Nacht übernahm Tochter Susann Schmid die Firma und leitet diese seither in der 4. Generation. Aus der Einzelfirma Schmid-Parkettfabrik-Alpnach wurde im Jahr 2006 die Schmid Parkett AG. Sie beschäftigt fünf Mitarbeitende und konnte im Jahr 2011 als erste Obwaldner Firma den Zentralschweizer Neuunternehmer-Preis gewinnen.

Trotz des grossen Verlusts ist Susann Schmid dankbar dafür, dass ein Teil des Betriebs gerettet werden konnte. So steht die Produktionshalle noch, die für den Betrieb essenziell ist. Dort habe man auch Holz gelagert und gewisse Sachen schon vorbereitet. Auch die Heizung, das Silo und eine weitere Lagerhalle blieben grösstenteils verschont. «Ich möchte der Feuerwehr für ihren sensationellen Einsatz danken», sagt sie. «Wenn diese nicht so schnell und professionell reagiert hätten, würde jetzt wohl nichts mehr stehen.»

So verheerend war das Feuer

So verheerend war das Feuer

Aus geschäftlicher Sicht blickt Susann Schmid positiv in die Zukunft. Die Auftragslage sei nicht schlecht und die Firma habe noch Material, um diese Aufträge zu erfüllen. Die Alpnacherin ist am organisieren und koordinieren, damit die Produktion in wenigen Tagen wieder aufgenommen werden kann.

Bereits 1999 brannte es bei der Schmid Parkettfabrik

Susann Schmid spürt eine grosse Betroffenheit aus der Bevölkerung. «Die Unterstützung ist wahnsinnig», sagt sie. Der Brand habe viele Alpnacherinnen und Alpnacher an den Brand von 1999 erinnert. «Schon damals gab es bei uns einen Grossbrand», erinnert sich Susann Schmid. Damals habe ihr Vater alles wiederaufgebaut. Dies will Susann Schmid nun wieder tun. So soll auf dem Areal auch wieder ein Wohnhaus gebaut werden. Für die Geschäftsführerin und ihr Team ist klar:

«Aufgeben ist keine Option!»

