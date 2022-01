Analyse zeigt auf, wie Pfisternmühle erhalten werden könnte

Alpnach Studie zeigt auf, wie die Pfisternmühle trotz Überbauung erhalten werden könnte – ohne Erfolg Die historische Pfisternmühle hätte trotz Wohnungen auf dem Areal weiterbetrieben werden können, kommt eine Analyse zum Schluss. Doch der Verwaltungsrat reagierte nicht auf die Vorschläge. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 05.01.2022, 16.40 Uhr

«Es hat sich während Jahren gezeigt, dass es schwierig ist, die Pfisternmühle Alpnach als eigenständigen Betrieb weiterzuführen. Deshalb prüfe ich, ob die Mühle als Immobilienprojekt an einen Immobilieninvestor verkauft werden kann», kündete Jean-Luc Quenot aus Brunegg AG im letzten September an. Quenot ist der Willensvollstrecker des früheren Mühlenbesitzers Nik Wallimann und Verwaltungsratspräsident der Wallimann AG Alpnach.

Seit dem 9. Dezember 2021 verfügt er, gemäss Obwaldner Amtsblatt, in der AG über das alleinige Unterschriftsrecht. Geschäftsführer und Verwaltungsrat Franz Suter ist zurückgetreten und auch alle anderen Mitarbeiter haben den Mühlebetrieb verlassen. Quenots Ziel ist es, wie er selbst schreibt, die Mühle herunterzufahren. Was er bislang verschwieg: Dass man der Eberli AG in Sarnen 2017 den Auftrag zu einer Projekt- und Machbarkeitsstudie erteilt hatte und diese auch vorliegt.

Die Pfisternmühle soll einer Überbauung weichen. Bild: Romano Cuonz (Alpnach 4. Januar 2022)

Alain Grossenbacher, Inhaber und CEO der Eberli AG, erklärt auf Anfrage: «Es ging darum, für das ganze Areal Projektziele zu entwerfen.» Nach umfassenden Vorabklärungen habe man, zusammen mit einem Luzerner Architekturbüro, Lösungsansätze und Variantenstudien erarbeitet und deren Wirtschaftlichkeit und Baukosten abgeschätzt. «Die Resultate haben wir den Auftraggebern präsentiert», sagt Grossenbacher. «Leider wurden wir von ihnen seither nie wieder kontaktiert», so der Sarner Bauunternehmer.

Mühle und Restaurant als Dorfzentrum

Nachdem nun publik geworden ist, dass die Pfisternmühle einer Überbauung weichen soll, holte Grossenbacher die Studie wieder hervor. Ihm sei daran gelegen, der Öffentlichkeit aufzuzeigen, dass es durchaus auch gute Argumente und Pläne für den Erhalt des Obwaldner Baudenkmals gegeben habe, hält er fest.

«Wir machten uns damals Gedanken zu Mühle und Bäckerei als historische Orte des Schaffens wie auch zu Restaurant und Gasthaus als Orte des Verweilens.»

Einige Details: Die Mühle wäre sanft renoviert und weiter betrieben worden. Gegen die Strasse sah man einen Bäckerladen vor, und im hinteren Teil skizzierte die Studie kleine, attraktive Wohnungen. Für die Gastronomiegebäude zeigte sie mehrere Varianten auf: Neu erstellen oder sanieren. Dann war da auch die Idee, den heutigen Parkplatz zwischen den Bauten durch eine Begegnungszone zu ersetzen. Bäume, Blumenkisten, Tische und Stühle hätten eine Art italienische Atmosphäre geschaffen. Das Parkieren wäre auf die andere Strassenseite verlegt worden. Sogar eine Tiefgarage war Thema. Nicht umsonst lautete die Überschrift der Studie: «Mühle Alpnach: Erleben, Arbeiten, Wohnen». Alain Grossenbacher sagt dazu:

«Ich finde es schade, dass man nicht erst mit uns über eine Zukunft der Mühle redete, bevor man mit anderen Firmen übers Abreissen und eine Grossüberbauung verhandelte.»

Franz Suter fand Vorschläge interessant

Warum haben die Verantwortlichen der Wallimann AG auf die Eberli-Studie – sie ist ja in ihrem Besitz – nie reagiert? Bleibt sie allenfalls nach wie vor als eine Möglichkeit in der Hinterhand? Dies wollten wir von Jean-Luc Quenot, dem Verwaltungsratspräsidenten und Willensvollstrecker von Nik Wallimann, wissen. Doch dieser war trotz mehrmaligem Nachfragen für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Mit dabei war damals auch der ehemalige Geschäftsführer der Mühle, Franz Suter: «Weil der hintere Teil des Restaurantgebäudes saniert werden musste, gab der Verwaltungsrat der Wallimann AG diese Studie in Auftrag.» Man habe eine gute Lösung finden wollen. «Mir persönlich war sehr wichtig, dass der Wille von Nik Wallimann umgesetzt und die Betriebe weitergeführt werden konnten», sagt Suter.

«Gerne hätte ich die Vorschläge der Studie weiterverfolgt, doch entscheiden muss Jean-Luc Quenot.»

Auch der Einwohnergemeinde Alpnach liegt viel daran, das Mühleareal als attraktives Dorfzentrum zu erhalten. Im Bericht über eine Planungszone steht unter anderem: «Im Sinne eines belebten Zentrums an diesem Ort ist es wichtig, eine gewisse Nutzungsdurchmischung von Wohnen und Gewerbe, insbesondere publikumswirksame Nutzungen, zu ermöglichen. Vor allem aber, dass eine reine Wohnüberbauung in Zukunft verhindert werden kann.»

Übernahme für Müeslihersteller keine Option

Einen Partner hätte Nik Wallimann schon zu Lebzeiten gerne ins Boot geholt: die Müesli- und Biopionierin Bio-Familia in Sachseln. Sie war der wichtigste Kunde der Getreidemühle. Ihr Unternehmensleiter Peter Odermatt winkt ab: «Wir haben eine Unterstützung oder Übernahme mehrmals diskutiert, aber für uns war es keine Option, zum Mühlebetreiber zu werden oder gar selber Getreide anzubauen und zu verarbeiten.» Zwar bedaure man sehr, dass die Mühle geschlossen werde, doch wolle man sich weiterhin aufs Herstellen von Müesli-Produkten konzentrieren.

Nach wie vor hängig ist eine Aufsichtsanzeige, die Margrit Blättler-Wallimann und ihr Bruder Theodor Wallimann beim Obwaldner Kantonsgericht gegen die Pläne des Willensvollstreckers Jean-Luc Quenot eingereicht haben. Theodor Wallimann dazu:

«Mit seinem Alleingang respektiert Quenot unserer Meinung nach den testamentarischen Willen von Nik Wallimann nicht.»

