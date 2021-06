Nach Grossbrand in Alpnach: Feuerwehr sucht Nachwuchs

Obwalden Nach Grossbrand eines Stalls in Alpnach: Was dem Feuerwehr-Einsatzleiter Sorgen bereitet Es gab keine Verletzten und das Wohnhaus wurde gerettet, als am Dienstag ein Stall in Flammen aufging. Insofern ist Einsatzleiter Simon Niederberger (36) zufrieden. Etwas bereitet ihm nach dem Grossbrand dann aber dennoch Sorgen. Anian Heierli 24.06.2021, 17.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die dicke, schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Am Dienstag ging in Alpnach ein Stall in Flammen auf. Gut 40 Kühe wurden gerettet, doch für vier Kälber kam jede Hilfe zu spät. «Die Kälber konnten wir auch mit Atemschutz nicht bergen», sagt Feuerwehr-Oberleutnant Simon Niederberger (36), der den Einsatz leitete. «Das wäre zu gefährlich gewesen.»

Dennoch ist er rückblickend erleichtert und stellt seinem Team ein sehr gutes Zeugnis aus. So gab es trotz Grossbrand keine Verletzten und das nur rund 30 Meter entfernte Wohnhaus der betroffenen Bauernfamilie konnte gerettet werden. Bei Niederberger ging der Alarm um 9.44 Uhr ein. Nur fünf Minuten später waren die ersten Mitglieder der Milizfeuerwehr mit dem Tanklöschfahrzeug vor Ort.

Einsatzleiter Simon Niederberger von der Feuerwehr Alpnach ist zufrieden. Es gab keine Verletzten und das angrenzende Wohnhaus wurde geschützt. Bild: Anian Heierli (Alpnach, 24. Juni 2021)

Der Stall stand da bereits in Vollbrand. «Das Gebäude ist aus Holz», sagt Niederberger dazu. «Und in einem Stall gibt es immer viel Staub. Zusammen ist das wie eine Zündschnur.» Auch Fahrzeuge befanden sich im brennenden Gebäude, was zu Explosionen führte.

Schwierigkeiten bereitete vor allem die grosse Wassermenge, die für das Löschen des Grossbrands benötigt wurde. Mittels Schläuchen mussten vier Hydranten angezapft werden. Hinzu kommen noch drei Pumpen, die in der grossen Schliere platziert wurden und Bachwasser lieferten. Dennoch: «Rund eine Stunde nach Eintreffen hatten wir das Feuer unter Kontrolle», so Einsatzleiter Niederberger. Er betont:

«Mittels einer Wasserwand schützten wir das angrenzende Wohnhaus.»

Video: Laura Zimmermann

Zufrieden stellt ihn vor allem die reibungslose Zusammenarbeit mit anderen involvierten Hilfskräften, was bei mehr als 100 Personen keine Selbstverständlichkeit ist. Die Feuerwehr Alpnach stellte 40 Einsatzkräfte, die Stützpunktfeuerwehr Sarnen 40 weitere und dann halfen noch 20 Soldaten, die in der Region ihren Wiederholungskurs leisteten. Hinzu kommen Polizei, Sanität und zivile Hilfskräfte.

Die überlebenden Tiere sind versorgt

Die betroffene Bauernfamilie wurde vor Ort von einem Care-Team und später von Angehörigen betreut. «Die Solidarität war gross und spürbar», sagt Niederberger. Er ist selbst Landwirt aus Alpnach und weiss: «Die geretteten Kühe sind versorgt. Sie kommen auf einem Hof unter, der gerade leer steht, weil die Tiere von dort auf der Alp sind.» Zudem bekam er bereits während dem Einsatz mehrere Telefonate von Bauern mit dem Angebot, die Tiere unterzubringen.

Stallbrand auf einem Heimwesen im Gebiet Bitzi oberhalb von Schoried in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach 22. Juni 2021) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Alpnach, 22. Juni 2021) Stallbrand auf einem Heimwesen im Gebiet Bitzi oberhalb von Schoried in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach 22. Juni 2021) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Alpnach, 22. Juni 2021) Stallbrand auf einem Heimwesen im Gebiet Bitzi oberhalb von Schoried in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach 22. Juni 2021) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Alpnach, 22. Juni 2021) Stallbrand auf einem Heimwesen im Gebiet Bitzi oberhalb von Schoried in Alpnach. Bild: Robert Hess (Alpnach 22. Juni 2021) Bild: Urs Flüeler / Keystone (Alpnach, 22. Juni 2021) Leserbild Leserbild Leserbild Leserbild

Im Verhältnis zur Grösse war das Feuer also rasch unter Kontrolle. Dennoch dauerten die gesamten Löscharbeiten 36 Stunden. Am Dienstagabend zogen sich die Feuerwehr Sarnen und die WK-Soldaten zurück. «In der Nacht auf Mittwoch waren wir noch mit 10 Männern zu drei Schichten vor Ort», sagt Niederberger. Am Mittwoch nahm dann ein Maschinist mit Bagger die Überreste des Stalls auseinander und die Feuerwehr Alpnach löschte noch einzelne Brandherde. Vollständig retabliert war das Einsatzmaterial dann erst wieder abends um 21 Uhr.

Schwarzer Rauch wegen der Fotovoltaikanlage

Feuerwehr-Oberleutnant Simon Niederberger hofft, dass sich weitere Freiwillige melden: «Kameradschaft hat bei uns einen hohen Stellenwert.» Bild: Anian Heierli

Doch weshalb gab es eine derart grosse, schwarze Rauchsäule? Niederberger erklärt: «Das kommt unter anderem daher, weil auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage und viel Isolationsmaterial verbrannte.» Von Umweltschäden aufgrund des Löschwassers wird aber nicht ausgegangen. «Der Güllenkasten konnte den Grossteil des Wassers auffangen», so Niederberger.

Er ist froh über den geglückten Einsatz. Etwas bereitet ihm aber dennoch Sorgen. Für die Milizfeuerwehr werde es zunehmend schwieriger, genügend Freiwillige zu rekrutieren. Momentan halten sich die Ein- und Austritte etwa in Waage. Doch weil heute viele auswärts arbeiten, ist man auf ein genügend grosses Team angewiesen. Er richtet sich deshalb an Interessierte und Neuzuzüger: «In der Feuerwehr leistet man einen Dienst für die Allgemeinheit. Man trifft aber auch Personen aus dem Dorf, mit denen man sonst nicht in Kontakt kommt. Kameradschaft hat bei uns einen hohen Stellenwert. Zudem lernt man etwas Sinnvolles und macht darüber hinaus sogar noch etwas für die Fitness.»