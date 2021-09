Alpnach Obwaldens letzte Getreidemühle steht vor dem Aus Die Alpnacher Pfisternmühle soll an Immobilieninvestoren übergehen. Deshalb haben Geschäftsführer, Müllerin und Müller gekündigt. Verwandte des ehemaligen Besitzers Nik Wallimann haben ausserdem eine Aufsichtsbeschwerde gegen den Verwaltungsratspräsidenten eingereicht. Romano Cuonz 27.09.2021, 05.00 Uhr

In Alpnach pfeifen es längst die Spatzen von den Dächern: Der Fortbestand der letzten Obwaldner Mühle samt ihrem Laden – bekannt als Pfisternmühle – ist gefährdet. Obwohl sieben Obwaldner Landwirte dort kürzlich eine ergiebige Getreideernte fürs einheimische «Tschifeler Brot» eingefahren haben und Bäckermeister Marco Berwert aufs daraus zu mahlende Mehl wartet, stehen alle Zeichen auf Rot.

Die Pfisternmühle in Alpnach. Bilder: Romano Cuonz (Alpnach, 15. September 2021)

Franz Suter, der langjährige Geschäftsführer der Mühle und frühere Verwaltungsrat der Wallmann AG, hat auf Ende November gekündigt. Müller Tobias Burch und Müllerin Mierry Yohannes folgten ihm. Binnen kurzem wird die Pfisternmühle nun kein Personal mehr haben. Tobias Burch begründet den Entscheid:

«Seit Jahren lässt uns Verwaltungsratspräsident Jean-Luc Quenot im Ungewissen darüber, ob es mit der florierenden Mühle weitergeht oder nicht, deshalb haben wir neue Arbeitsplätze gesucht.»

Die einstige Futtermühle aus den 1950er-Jahren produziert heute mit modernen Maschinen verschiedene Mehle und Mischungen für Brot und Backwaren. Ihr wichtigster Kunde ist die international tätige Sachsler Müesli- und Bio-Pionierin Bio-Familia AG.

Müller Tobias Burch und Geschäftsführer Franz Suter haben gekündigt.

Pfisternmühle wird heruntergefahren

2014 verstarb Nik Wallimann, der langjährige Besitzer der Pfisternmühle und der Pfistern Gastro AG. Nachkommen hatte er nicht. Deshalb verfügte er in seinem Testament, dass sein Gesamtvermögen in eine noch zu gründende «Nik und Marianne Wallimann Stiftung zur Bekämpfung der Armut und zum Wohle der Ärmsten, namentlich auch Frauen in der Dritten Welt» zu überführen sei. Als Willensvollstrecker bestimmte er Jean-Luc Quenot. Dieser amtet auch als Verwaltungsratspräsident der Wallimann AG. Seit dem Tod Wallimanns sind aber sieben Jahre vergangen, bis die Stiftung gegründet wurde. In den vergangenen Monaten kam dann plötzlich Bewegung in die Sache.

Nachdem in Alpnach ruchbar wurde, dass das gesamte Fachpersonal der Pfisternmühle gekündigt habe und die Mühle an eine Luzerner Immobilienfirma verkauft werden soll, bezog nun auch Willensvollstrecker Jean-Luc Quenot Stellung. In einem Communiqué hält er fest:

«Es hat sich während der Jahre gezeigt, dass es schwierig ist, die Mühle als eigenständigen Betrieb weiterzuführen. Deshalb prüfe ich, ob die Mühle als Immobilienprojekt an einen Immobilieninvestor verkauft werden kann.»

Diese Überlegungen würden dazu führen, dass der operative Betrieb der Mühle innerhalb des kommenden halben Jahres geordnet heruntergefahren werde. Offene Bestellungen wolle man aber noch ausliefern. Ganz anders als für die Mühle stünden die Zeichen für die Gastrobetriebe. «Die Geschäftsgänge in beiden Restaurants verlaufen vielversprechend, unter den stabilen Geschäftsleitern sind deshalb auch keine Veränderungen bei den Mitarbeitenden zu erwarten», so Quenot.

Noch erhalten bleiben sollen die Gastrobetriebe, die zur Liegenschaft gehören.

Aufsichtsanzeige gegen den Willensvollstrecker

Mit dem Willensvollstrecker Jean-Luc Quenot nicht einverstanden sind die Geschwister Margrit Blättler-Wallimann und Theo Wallimann, deren Cousin Nik Wallimann war. Sie haben beim Obwaldner Kantonsgericht eine Aufsichtsanzeige eingereicht. «Wir sind in der Pfistern aufgewachsen und haben von klein auf in der Mühle, der Bäckerei und im Restaurant mitgearbeitet», erzählt Margrit Blättler-Wallimann. Und Theo Wallimann fügt bei:

«Wir bezweifeln stark, dass ein Aus für die innovative Pfisternmühle mit ihren Arbeitsplätzen den Vorstellungen unseres Cousins Nik Wallimann entspricht.»

Zwar ist das Geschäft 1979 vollständig an Nik Wallimann übertragen worden, dennoch möchten sich seine beiden Verwandten nun für eine Weiterführung der Mühle einsetzen. «Bevor die Liegenschaft abgestossen wird, muss garantiert sein, dass der Wille des Erblassers Nik Wallimann vollumfänglich respektiert wird», fordert Theo Wallimann. Der von Quenot im Alleingang angestrebte Verkauf der Mühle an Immobilien- oder Finanzinvestoren widerspricht nach Meinung der Geschwister der testamentarischen Verfügung.

Margrit Blättler führt ins Feld, was Nik Wallimann im Testament für den Fall eines Verkaufs der Mühle festhält: «Beim Verkauf ist zu beachten, dass bestehende aktive Firmen einem fliessenden Übergang unterzogen werden und bestehende Angestellte übernommen werden.» Dies sei nun aber nicht garantiert. Margrit Blättler und Theo Wallimann verlangen deshalb, dass über die nach ihrer Ansicht fragwürdige Verwaltung der Erbschaft Nik Wallimanns durch Jean-Luc Quenot eine Aufsicht eingesetzt wird. Die Obwaldner Kantonsgerichtspräsidentin Andrea Imfeld bestätigt den Eingang der Aufsichtsanzeige. In einem Schreiben hat sie Jean-Luc Quenot aufgefordert, dazu binnen 20 Tagen schriftlich Stellung zu beziehen.

Gehört die Mühle unter Denkmalschutz?

Ein allfälliger Abriss der Mühle würde auch die Obwaldner Denkmalpflege und den Gemeinderat von Alpnach auf den Plan rufen. Denkmalpfleger Peter Omachen bestätigt: «Die Mühle und ihre umliegenden Bauten sind bedeutend für das Ortsbild von Alpnach und können deshalb nicht durch irgendetwas ersetzt werden.» Im in Überarbeitung stehenden Inventar schützenswerter Baudenkmäler von lokaler Bedeutung sei das Pfistern-Areal aufgeführt.

Allerdings: Formellen Schutz geniesst es zurzeit noch nicht. «Dafür muss man erst mit dem Eigentümer verhandeln und möglichst einig werden», sagt Omachen. Alpnachs Gemeindepräsident Marcel Moser stösst ins gleiche Horn: «Was auf der Liegenschaft passiert, ist uns nicht gleichgültig, liegt sie doch im eigentlichen Zentrum der Gemeinde.» Ausdrücklicher Wunsch des Gemeinderates sei es, dass die Mühle, wenn schon, nicht einfach dem Meistzahlenden angeboten werde. «Vielmehr geht es darum, Käufer zu finden, die im Dorfzentrum etwas Vernünftiges machen wollen.»