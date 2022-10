Pfistern-Restaurant und -Bar in Alpnach sind bald Geschichte

Alpnach Pfistern-Restaurant und -Bar sind bald Geschichte Wegen steigender Kosten und Personalmangel: Die Pfistern Gastro AG hat den Pachtvertrag aufgelöst. Die Korporation sucht nun einen neuen Pächter. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 18.10.2022, 17.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ist eine Institution in Alpnach, ein Treffpunkt für die Bevölkerung. 1.-August-Feiern fanden hier statt, Spiele der letztjährigen Fussballeuropameisterschaft wurden hier übertragen. Nun endet eine Ära. Nach über zwölf Jahren zieht sich die Pfistern Gastro AG aus der Pacht des Restaurants Pfistern und der darüberliegenden Bar Pfistern up zurück. Der gewohnte Bar- und Restaurantbetrieb mit A-la-carte-Service wird Ende Jahr eingestellt.

Das Restaurant Pfistern. Bild: Matthias Piazza (Alpnach, 18. Oktober 2022)

«Der Schritt fällt uns schwer. Die Alpnacher Bevölkerung hat die ‹Pfistern› geschätzt, wir hatten viele Stammgäste, es steckt viel Herzblut drin», sagt dazu Geschäftsführer Josa Allamand, der auch im Verwaltungsrat der Pfistern Gastro AG ist. Die immer schwierigeren Rahmenbedingungen hätten schliesslich deren Verwaltungsrat zu diesem Schritt bewogen. «Der Personalmangel spitzte sich in der Vergangenheit zu. Es wurde immer schwieriger, genug Mitarbeitende zu finden, um den Service vor allem am Abend und am Wochenende aufrechtzuerhalten. Hinzu kommen die gestiegenen Kosten, die wir nicht vollumfänglich unseren Gästen weitergeben können.»

Dass die Korporation Alpnach das Pfistern-Areal kürzlich gekauft hat, sei aber nicht der Grund für die Aufgabe des Restaurantbetriebes, zumal sie ihnen bei den Konditionen der Pacht sogar entgegengekommen sei.

Caterings und Events mehr im Fokus

«Bisher führte die Pfistern Gastro AG vielseitige Events durch, auch auf dem Pfistern-Areal. Das soll auch künftig so bleiben, nur werden unsere beiden Firmen Pfistern Gastro AG und Pfistern Services GmbH neu aufgestellt», so Josa Allamand weiter. «Aufgrund der Situation in der Gastronomiebranche wollen wir uns künftig vermehrt auf das Restaurant Alouette, Caterings und Events fokussieren.» Das Restaurant beim Flugplatz Alpnach ist denn auch ausgenommen von den Umstrukturierungen. Es sei beim Flugplatzpersonal, aber auch bei sonstigen Gästen beliebt und laufe erfolgreich. Es hat montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr offen. Dort wolle man weiterhin auch Bankette, Caterings und Events anbieten.

Die beiden Firmen beschäftigen etwa 15 festangestellte Mitarbeitende, davon sieben im Restaurant Pfistern. Für diese werden nun gemäss Josa Allamand individuelle Lösungen gesucht.

Korporation sucht neuen Gastronomen

«Wir bedauern das Ende der Ära Pfistern Gastro AG im Restaurant Pfistern sehr», sagt auf Anfrage Korporationspräsident Urs Spichtig. «Für uns war immer klar, dass ein Gastrobetrieb aufs Pfistern-Areal gehört, doch können wir die Gründe nachvollziehen. Wir können die Pfistern Gastro AG ja nicht verpflichten, den Pachtvertrag zu verlängern, auch wenn wir den Pachtzins reduziert haben.»

Nun suche die Korporation Alpnach einen neuen Gastronomen. «Ein Gastrobetrieb gehört einfach aufs Areal. Dabei sind wir offen für neue Gastrokonzepte und auch bereit, zu investieren.»

Der Alpnacher Gemeindepräsident Marcel Moser bedauert das Ende der «Pfistern»-Ära ebenfalls. «Es ist natürlich schade. Die Leute schätzten das gut gelegene Restaurant mit dem innovativen Gastgeber. Da war Leben drin.» Nun hoffe er auf eine gute Nachfolgelösung.

Erst Ende September kaufte die Korporation Alpnach das Pfistern-Areal, wo sich das Restaurant, die ehemalige Futtermühle mit Magazin, Silo, Parkplätze und die Gartenwirtschaft auf der anderen Strassenseite befinden, von der Wallimann AG ab. In einem nächsten Schritt will die Korporation ein detailliertes Nutzungskonzept erarbeiten. Auf dem Areal soll Alpnach eine Art Dorfzentrum erhalten, wo kulturelle und gesellschaftliche Anlässe ebenso Platz finden wie lokale Anbieter, die ihre Produkte verkaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen