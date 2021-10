Schorieder beklagen Postaut-Taktlücken – doch es besteht Hoffnung

Alpnach Schorieder beklagen Lücken im Postautofahrplan – doch es besteht Hoffnung Das Postauto fährt nicht durchgehend von Schoried nach Alpnach. Eine Angebotsverbesserung wurde wegen Corona vertagt. Matthias Piazza 12.10.2021, 17.18 Uhr

Das elektrisch angetriebene Postauto auf der Schoriederstrasse. Bild: Obwaldner Zeitung (Alpnach, 16. Januar 2019)

Einmal pro Stunde fährt während der Woche ein Postauto von Sarnen via Schoried nach Alpnachdorf und zum Bahnhof – aber nicht lückenlos. Wer das Postauto um 9.14 Uhr in Schoried verpasst, muss zwei Stunden warten. Auch um 13.14 Uhr fährt kein Postauto, dafür um 12.54 Uhr. Sehr zum Missfallen von Maya-Claire Diezi, die mit ihrem Mann im Schönenbüel-Quartier im Alpnacher Gemeindeteil Schoried wohnt – rund zwei Kilometer vom Bahnhof Alpnachdorf entfernt. «Der Weg zu Fuss ins Dorf oder zum Bahnhof ist beschwerlich. Vor allem der Weg zurück ins höher gelegene Schoried geht in die Beine, da ich nicht mehr so gut zu Fuss bin», erzählt sie.