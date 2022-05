Alpnach: Band Red Lilly macht erste Studioaufnahmen

Musik Sie wollen durch die Decke: Alpnacher Band Red Lily macht erste Studioaufnahmen Sechs junge Menschen aus Alpnach, die mit ihrer Musik erfolgreich werden wollen. Der Traum vieler ist auch jener der Band Red Lily. Ein Besuch im Studio zeigt: Das Zeug dazu haben sie. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Die Alpnacher Band Red Lily in ihrem Element (von links): Cédric Küng, Philipp Widmer, Manuela Abegg, Nuno Wallimann, Deezl Imhof (Produzent) und David Dahinden. Es fehlt: Manuel Bienz. Bild: PD/Baris Erdal

Als reine Musikkonsumentin kommt man selten in den Genuss unverschnörkelter A-cappella-Solos. Ein Besuch im Krienser Foolpark-Recording Studio ändert das. Cédric Küngs Stimme dröhnt kräftig durch die Tür, hinter der die Alpnacher Band Red Lily ihre ersten Studioaufnahmen macht. Während Küng zum zigsten Mal lautstark eine Strophe des Songs «Radical» ins Mikrofon singt, sitzen die restlichen Bandmitglieder auf einem ledrigen Sofa und wippen im Takt ihre Köpfe. Die Stimmung ist heiter. Man merkt, dass alle im Raum das machen, was sie wohl am meisten lieben: eigene Musik.

Band verdankt ihren Namen dem Alpnacher Wappen

Seit 2019 besteht Red Lily in ihrer heutigen Formation. Begonnen hat die Bandgeschichte mit dem Korporationsjubiläum der Gemeinde Alpnach. Küng wurde damals angefragt, ob er für das Jubiläumskonzert eine Band aus heimischen Leuten zusammenstellen wolle. «Und da Alpnach die rote Lilie im Wappen trägt, schlug ich einfach mal ‹Red Lily› als Bandnamen vor», so Küng. Das habe etwas Freches und Funkiges – so wie die Band selbst.

Das Jubiläumsjahr verstrich, aber die Band blieb. Mindestens einmal wöchentlich treffen sich ihre sechs Mitglieder zur Probe. «Das sind dann meistens zwischen vier und sechs Stunden», sagt der Bandälteste, der 31-jährige Philipp Widmer. Manuela Abegg ergänzt: «Und selbst wenn wir uns nicht zur Probe treffen, kommt doch immer Musik dabei raus.» Die 23-Jährige ist die einzige weibliche Stimme der Alpnacher Band.

Cédric Küng (23). Bild: PD/Baris Erdal Philipp Widmer (31). Bild: PD/Baris Erdal Manuela Abegg (23). Bild: PD/Baris Erdal Cédric Küng (23), Philipp Widmer (31) und Manuela Abegg (23). Bild: PD/Baris Erdal

Red Lily ist bereits ein eingespieltes Team – wortwörtlich. Zahlreiche Auftritte dürfen die sechs Mitglieder zu ihrer Banderfahrung zählen. So spielten sie bereits Konzerte im Berner Gaskessel oder im Hard Rock Hotel Davos. «Die Studioaufnahmen sind ein weiterer grosser Schritt in der Band-Geschichte», so der 25-jährige Manuel Bienz. Dabei hätte die Gruppe schon länger verschiedene Songs zur Veröffentlichung bereit gehabt: «Aber wir wollten, dass es möglichst professionell wird. Es musste einfach alles passen, deshalb haben wir uns Zeit gelassen», so Küng.

Der 23-Jährige ergreift oft das Wort und könnte als Frontmann der Band angesehen werden. Doch genau das sei etwas, das Red Lily ausmache: «Wir haben eigentlich keine Frontfrau oder einen Frontman», sagt er. «Die Songs werden von verschiedenen Bandmitgliedern geschrieben und so wechseln auch die Leadstimmen hin und wieder.» Und noch etwas anderes ist an Red Lily speziell: Ihre Musik ist kaum einem Genre zuzuordnen. «Funk-Pop-Rock-Folk, irgendwie in diese Richtung. Das hört man sich am besten selbst an», versucht der 23-jährige David Dahinden ihr musikalisches Schaffen zu beschreiben.

David Dahinden (23). Bild: PD/Baris Erdal Nuno Wallimann (20). Bild: PD/Baris Erdal David Dahinden (23) und Nuno Wallimann (20). Bild: PD/Baris Erdal

Offensichtlich Fan dieser Musik ist Deezl Imhof. Der Produzent arbeitet mit vielen amerikanischen und britischen Künstlern zusammen und hat sich nun den Studioaufnahmen von Red Lily angenommen. «Ich bin ein riesiger Fan von Prince, und ihre Musik erinnert mich an ihn», so Imhof. Doch nicht nur das begeistert Imhof: «Diese jungen Leute sind hochprofessionell», schwärmt er. Normalerweise seien Amateure «die Schwierigsten», da sie nicht wüssten, was zu tun sei. «Aber diese Truppe hat sich einfach gefunden. Es klappt wie am Schnürchen, sie sind phänomenal.»

Studioaufnahmen waren schnell im Kasten

Nach den ersten Aufnahmen in einem professionellen Studio ist die Band vor allem eines: «brutal fasziniert». Zuerst seien sie alle etwas nervös gewesen, aber schon nach kurzer Zeit fühlten sie sich in der Krienser Werkstätte wohl. «Irgendwie ist es uns gelungen, unseren Bandraum hierhin zu transportieren», sagt Abegg. Dieses von Beginn weg gute Gefühl war es dann wohl auch, was die Band an ihrem ersten Studiotag äusserst speditiv arbeiten liess. «Ich hätte nicht gedacht, dass wir das so schnell hinbekommen», sagt der 20-jährige Nuno Wallimann.

Und was ist das Ziel der Band? Küng antwortet: «Also ich wott scho durd’ Dili.» Schauen, was zu holen sei. «Aber ohne verbittert zu werden oder den Spass zu verlieren», so Abegg. Doch darum machen sich die Bandmitglieder keine Sorgen. Da alle nebst der Musik noch ihre Hobbys, die Arbeit oder das Studium sowie andere Freundeskreise haben, finden sie die nötige Abwechslung zum Bandleben.

Rund 20 Stunden verbrachte Red Lily an ihrem ersten Aufnahme-Wochenende im Musikstudio. Das Resultat davon dürfe spätestens Ende Mai zu hören sein. Nachdem die Studiotür ins Schloss gefallen ist, hört man eigentlich nur noch das Rauschen der nahegelegenen Strasse. Doch ein Ohrwurm hat sich festgesetzt. Es ist die Melodie des Songs «Radical».

Hinweis: Weitere Informationen zu Red Lily sind hier zu finden.

