Alpnach Steinbrucharbeiter erhalten neue Wohnungen: Das 100-jährige Känhuisli ist nun saniert Im Guberdorf oberhalb Alpnach Dorf werden die Arbeiterunterkünfte Schritt für Schritt den heutigen Anforderungen angepasst. Dafür werden Millionen investiert. Markus Villiger 21.06.2021, 17.41 Uhr

Schlüsselübergabe vor dem frisch sanierten Känhuisli. Bild: Markus Villiger

Von weitherum sieht man das in helles einheimisches Fichtenholz gekleidete, stattliche Mehrfamilienhaus in einer Waldlichtung im Gubergebiet stehen. «Mit der Fertigstellung des Känhuislis erhält das Guberdorf auf über 900 Metern über Meer eine wahre Perle», sagte Hampi Lussi, Verwaltungsratspräsident der Firma Planteams AG, anlässlich der Feier zum Sanierungsabschluss. Und Geri Wirz, Projektleiter und diplomierter Energieberater, betonte vor zahlreichen Behördenvertretern, Gästen und Handwerkern, dass die Sanierung zum Teil auch unter erschwerten Witterungsverhältnissen innerhalb von nur acht Monaten realisiert werden konnte.

So präsentiert sich das Känhuisli nach seiner Sanierung. Bild: PD

Das Känhuisli bildet den südwestseitigen Abschluss des Guberdorfes. Das im Jahr 1920 erstellte Gebäude weist nach der Sanierung sechs Wohneinheiten auf, die zweckmässig und zeitgemäss angeordnet sind. Die Erschliessung des Ober- und Dachgeschosses erfolgt über die westseitigen Lauben. Nach den Sommerferien werden Steinbrucharbeiter die Wohnungen im Känhuisli beziehen. Für die Sanierung des Mehrfamilienhauses wurden rund 1,5 Millionen Franken investiert.

Bild: PD

65 Mitarbeiter wohnen im Guberdorf

Die Guber Natursteine AG beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und ist aufgrund der starken Nachfrage der Steinprodukte auf der Suche nach Steinhauern und -richtern. Waren es in früheren Jahrzehnten vor allem italienische Gastarbeiter, die im Guber beschäftigt waren, so sind es aktuell zu 90 Prozent Portugiesen und zu zehn Prozent Schweizer. 65 Mitarbeiter wohnen im Guberdorf.

Lorenz Bürgi, Verwaltungsratspräsident der Guber Natursteine AG, erwähnte, dass es immer schwieriger werde, gut ausgebildete Fachkräfte zu rekrutieren. «Daher müssen wir attraktive Arbeitsbedingungen anbieten. Da spielt auch die Unterkunft der ausländischen Mitarbeiter eine wichtige Rolle. Unsere Mitarbeiter schätzen im Guberdorf die Nähe zum Arbeitsort, die kostengünstigen Mieten und natürlich die wunderschöne Lage inmitten der Natur mit Aussicht über Obwalden.» Darum sei die Unternehmung auch bereit, weiterhin in die Modernisierung der Häuser und Wohnungen zu investieren. «So werden sicher einige Millionen Franken in den Erhalt der acht Häuser im Guber fliessen.»

Das Kantinengebäude bildet das Eingangstor zum Guber-Areal. In den 1970er- und 1980er-Jahren wurde die Kantine auch als öffentliches Restaurant geführt. Das Kantinengebäude war als einziges Gebäude mit öffentlichem Charakter der Mittelpunkt des sozialen Lebens im Guberdorf. Lorenz Bürgi, Miteigentümer der Guber Natursteine AG, sagt, dass zurzeit eine Machbarkeits- und Variantenstudie ausgearbeitet werde. Sie soll Auskunft geben, in welche Richtung eine Projektierung gehen soll. Für die Sanierung sind die Jahre 2022/23 vorgesehen. Dabei geht es um die Anpassung an die heutigen Normen und Standards mit dem Erhalt der ursprünglichen Typologie. Das Kantinengebäude soll weiterhin als Mitarbeiterunterkunft mit öffentlichem Charakter genutzt werden.

Kastanienbaum gepflanzt

Das Guberdorf ist ein wesentlicher Teil der Obwaldner Industriegeschichte. Auf dem Höhepunkt wohnten bis zu 200 Menschen im Guber. Ein wichtiger Zeuge des ehemaligen Lebens auf dem Guber ist neben den Bauten auch der Verein Amici di Guber, der anlässlich der Feierlichkeiten zum Abschluss der Sanierung des Känhuislis um die Verpflegung der zahlreichen Gäste besorgt war. Wie Remo Gesiot erwähnte, ist es dem Verein ein grosses Anliegen, dass die Kultur der ehemaligen italienischen Gastarbeiter weitergetragen wird.

So sah das 100-jährige Känhuisli vor der Sanierung aus. Bild: PD

Als äusseres Zeichen des Dankes und der Wertschätzung wurde beim Känhuisli ein Kastanienbaum gepflanzt und dem Verein Amici di Guber übergeben. Der Akt symbolisiert die Verbundenheit zu den ehemaligen italienischen Gastarbeitern. So ist die Geschichte des Steinbruchs und ihrer Bewohner auch die Geschichte der Gastarbeiter.