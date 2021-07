Alpnach Street-Food-Festival abgesagt: «Kontrollen sind nicht nach unserem Gusto» Die Grossveranstaltung «Alpnach Isst» fällt auch in diesem Jahr Corona zum Opfer. Die Verantwortlichen wollen Gäste, die kein Covid-Zertifikat haben, nicht ausschliessen. Dennoch wird es einen Anlass zur Begegnung geben, der aber auf 500 Personen beschränkt ist. Anian Heierli 10.07.2021, 05.00 Uhr

5000 Besucherinnen und Besucher flanierten 2019 durchs Obwaldner Street-Food-Festival «Alpnach Isst». Auf dem Pfisternareal herrschte Volksfeststimmung:

Am vergangenen «Alpnach Isst» herrschte vor allem eines: gute Stimmung. Archivbild: Robert Hess (10. August 2019)

Das Angebot der kulinarischen Köstlichkeiten reichte von Käseschnitten über Beef, Chinesisch, Fisch bis zum Wild-West-Kaffee und Kübeli Glace. An nicht weniger als 19 Ständen konnten sich die Gäste bedienen. 2020 wurde die Veranstaltung wegen der Coronapandemie abgesagt.

«Nicht nach unseren Vorstellungen durchführbar»

Schweren Herzens entscheidet sich das OK auch dieses Jahr wieder zur Absage. «Zwar hat der Bundesrat im Juni die Lockerung des Lockdowns infolge des Coronavirus bekanntgegeben», heisst es in einer Mitteilung. Einschränkungen für Grossveranstaltungen würden aber weiterhin bestehen. Das OK dazu: «Nach heutigem Stand ist eine Veranstaltung mit der Grösse von ‹Alpnach Isst› nicht nach unseren Vorstellungen durchführbar.» Es würden weit mehr als 1000 Personen erwartet. Das wiederum erfordert ein Schutzkonzept inklusive Covid-Zertifikat.

Deshalb entschied man sich bewusst gegen ein Volksfest dieser Grösse. «Das Street Food Festival ‹Alpnach-Isst› hat einen guten Ruf als Ort der Begegnung und soll für alle Gästegruppen erschwinglich sein», sagt OK-Mitglied Josa Allamand auf Anfrage. «Mit einer Zutrittskontrolle und den heutigen Einschränkungen wäre das nicht nach unserem Gusto.» Er erklärt:

«Wir möchten keinen Unterschied machen zwischen Gästen, die ein Zertifikat haben und solchen, die keines haben.»

Mit anderen Worten: «Wir wollen niemanden von der Veranstaltung ausschliessen.»

«Alpnach trifft sich» als Ersatzprogramm

Dennoch wollen die Verantwortlichen der Obwaldner Bevölkerung an diesem Wochenende etwas im kleineren Rahmen anbieten. Das OK verzichtet aber bewusst auf die Bezeichnung «light». Das Ganze nennt sich «Alpnach trifft sich.» Am Freitag, 6. August, steht ein gemütlicher Feierabend-Ausklang mit Firmen und Gästen aus der Umgebung auf dem Programm.

Das eigentliche «Alpnach trifft sich» findet einen Tag später, am Samstag, 7. August, statt. Zugelassen sind maximal 500 Personen. Diese sollen laut Allamand einen «einzigartigen Nachmittag und Abend» unter Freunden erleben:

«Es ist ein neues Format mit zwei, drei internen Essensständen, an denen einfache Köstlichkeiten angeboten werden.»

Ebenso gibt es eine Coktail-, Gin- und Weinbar sowie ein Stand mit Softgetränken und Bier. «Im Vordergrund steht das gemeinsame Erlebnis», so OK-Mitglied Allamand. Eine Foodmeile werde es aber nicht mehr geben.

Gesorgt ist auch für Unterhaltung. Es werden Bands und Solokünstler auftreten, die den Anlass musikalisch umrahmen. Im Vorverkauf werden rund 350 bis 400 Tickets angeboten. Die verbleibenden Tickets werden dann vor Ort an der Tageskasse verkauft.

Vorverkauf: Tickets können auf eventfrog.ch oder auf alpnach-isst.ch bestellt werden.