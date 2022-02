SVP stellt fünf Kandidaten für Kantonsratswahl vor

Olympia 2022 Droht Weltcupüberflieger Odermatt jetzt sogar ein Grossanlasstrauma?

Im Weltcup gelingt Marco Odermatt fast alles – an Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften erlebte der 24-jährige Nidwaldner bisher vor allem Frust. Das Ausscheiden als Topfavorit im Super-G passt da ins Bild. Was heisst das für den Riesenslalom am Sonntag?