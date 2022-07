Trachtentänze verbreiteten Lebensfreude in Alpnach

Alpnach Trachtentänze verbreiteten Lebensfreude Nach zweijähriger Coronapause führte die Trachtengruppe Alpnach wieder einen Tanzsonntag durch. Robert Hess 18.07.2022, 16.57 Uhr

Die Trachtengruppe Alpnach bei ihrem Auftritt. Bild: Robert Hess (Alpnach, 18. Juli 2022)

Der Alpnacher Schulhauswald war am vergangenen Sonntag ganz in den Händen von kleinen und grossen Trachtenleuten. Angesagt war die 26. Durchführung des von der Trachtengruppe Alpnach organisierten traditionellen Tanzsonntags. 1994 wurde dieser Tag erstmals bei der Kantine Guber durchgeführt. Bald einmal verschoben die Organisatoren den grösser gewordenen Anlass in die prächtige Arena des Alpnacher Schulhauswaldes.