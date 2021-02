Alpnach Um Heli-Flüge zu vermeiden – Armasuisse baut eine Seilbahn auf den Pilatus Armasuisse Immobilien will eine Transportseilbahn hoch auf den Pilatus bauen und dort die Militär-Anlage sanieren. 40 Millionen Franken sind für das Gesamtprojekt budgetiert. Baustart ist im Sommer 2021. Philipp Unterschütz und Anian Heierli 24.02.2021, 16.28 Uhr

Die militärischen Anlagen auf dem Pilatus müssen saniert werden. Bild: Lukas Sprung/Keystone

2,5 Kilometer lang soll sie sein, über drei Masten führen und eine Traglast von sechs Tonnen bewältigen. Armasuisse Immobilien will im Sommer 2021 eine Transportseilbahn auf den Pilatus bauen. Diese soll dazu dienen, die in die Jahre gekommene Militäranlage der Armee auf dem Gipfel zu sanieren.

«Es handelt sich um eine Materialseilbahn ohne Gondel», sagt Kaj-Gunnar Sievert, Leiter Kommunikation bei Armasuisse, auf Anfrage. Sie diene dazu, den überwiegenden Teil der Baumaterialien für das Sanierungsprojekt zu transportieren. Sievert erklärt:

«So können wir die Helikopterflüge auf ein Minimum beschränken.»

Die Talstation der geplanten Bahn befindet sich im Grossmattwald der Gemeinde Alpnach, die Bergstation in der Nähe des Gipfels. Bis zur Talstation wird das Material per Lastwagen transportiert.

Diverse Einrichtungen auf dem Gipfel müssten erneuert werden. Laut Armasuisse entspreche einiges nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und den gültigen Normen. «Insbesondere im Bereich Brandschutz», so Sievert. Voraussichtlich bleibt die Transportseilbahn bis kurz vor Ende der Instandsetzung im Jahr 2025 bestehen.

Keine öffentliche Publikation des Projekts

Für das Gesamtprojekt sind 40 Millionen Franken budgetiert. Finanziert und bewilligt wird das Projekt über das Immobilienprogramm 2020 des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Die Baufreigabe unter Auflagen ist laut Armasuisse bereits am 16. Oktober 2020 erfolgt. Da das Vorhaben Anlagen und Bauten betrifft, welche dem Bundesgesetz über den Schutz militärischer Anlagen unterstehen, wurde ein sogenanntes Anlageschutzverfahren durchgeführt, ohne öffentliche Publikation. In diesem rein behördeninternen Verfahren sei überprüft worden, ob das Vorhaben in formeller und materieller Hinsicht der anwendbaren Gesetzgebung entspricht.

Vom Generalsekretariat VBS, Bereich Raum und Umwelt, als Genehmigungsbehörde wurden weitere betroffene Bundesstellen einbezogen. «Wo keine Interessen der Landesverteidigung entgegenstehen und keine weiteren Gründe dagegen sprechen, werden die Anträge und Bemerkungen der Behörden als Auflagen im Entscheid aufgenommen», so Kaj-Gunnar Sievert weiter. So seien das Bundesamt für Umwelt (BAFU) aufgrund der betroffenen Umweltbereiche und das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) im Hinblick auf die Luftfahrtsicherheit einbezogen worden.

Auflagen des Kantons wurden berücksichtigt

Die Auswirkungen auf die Umwelt oder Dritte seien im behördeninternen Verfahren eruiert und die nötigen Massnahmen vorgesehen worden, so Sievert weiter.

«Direkt betroffene Behörden und Private wurden – unter Einhaltung der Informationsschutzvorschriften – einbezogen. In diesem Fall waren es die betroffenen Wanderwegvereine und die Vereinigung Pro Pilatus.»

Die betroffenen Standortgemeinden seien durch die Projektleitung persönlich über das Vorhaben informiert worden. «Von den Gemeinden liegt ein schriftliches Einverständnis zum Bauprojekt vor. Die Kantone konnten sich im Rahmen des behördeninternen Verfahrens äussern.»

Wie Baudirektor Sepp Hess auf Anfrage bestätigt, hat der Kanton bereits im Mai 2020 Stellung genommen. «Wir konnten dem Vorhaben zustimmen. Verschiedene Auflagen, unter anderem zum Wildtier-, Natur- und Landschaftsschutz, aber auch zu Naturgefahren und Brandschutz, wurden beim Abschluss des militärischen Plangenehmigungsverfahrens übernommen.»