Alpnach Ungenutzte Hochspannungsleitung bleibt vorerst erhalten Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) setzt zwar tendenziell auf Leitungen im Boden. Weil es aber möglich ist, dass sie wieder gebraucht wird, werden Masten und Teile der momentan ungenutzten Leitung am Wichelsee nicht zurückgebaut. Philipp Unterschütz 07.01.2021, 05.00 Uhr

Vielen Spaziergängern, Autofahrern und Zugpassagieren im Gebiet Wichelsee ist es aufgefallen. Seit Monaten scheint die Hochspannungsleitung des Elektrizitätswerks Obwalden (EWO) mindestens teilweise nicht mehr in Betrieb zu sein. Die Leitungen enden im Nichts. Es stellt sich die Frage, warum das EWO die Betonmasten und Anlagenteile nicht zurückbaut.

Das Ende einer Stromleitung des EWO im Gebiet Wichelsee zwischen der A8 und dem Trassee der Zentralbahn. Bild: Robert Hess (Alpnach, 5. Januar 2021)

Auf Nachfrage erklärt Thomas Baumgartner, Vorsitzender der Geschäftsleitung des EWO, dass die 50-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Unterwerk Sarnen via Wichelsee (Süd) bis zum Unterwerk Rotzwinkel weiterhin in Betrieb sei. Mit dieser 50-kV-Leitung sind die beiden Versorgungsgebiete des EWO und EWN verbunden. «Es ist aber richtig, dass ein Teilstück vom Wichelsee (Süd) entlang des Bahntrassees der Zentralbahn und entlang der A8 in Richtung Alpnach ungenutzt ist. Dieses kurze Teilstück ist im Rahmen der Langfriststrategie jedoch für eine zukünftige Verbindung der Unterwerke Sarnen und Alpnach vorgesehen.»

EWO bevorzugt Leitungen im Boden

Ob eine zukünftige Leitung oberirdisch oder unterirdisch geführt wird, ist zum heutigen Zeitpunkt noch offen. «Grundsätzlich versuchen wir, wo immer möglich, Leitungen in den Boden zu verlegen», betont Thomas Baumgartner. «Aber dies muss bei jedem Projekt neu beurteilt werden.»

Ob die Leitung vielleicht doch wieder einmal gebraucht werden könnte, liegt nicht nur in der Hand des EWO. «Wir müssen gemäss Netzstrategie des Bundes beim Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Esti) immer mindestens zwei Varianten eingeben, mindestens eine oberirdische und eine unterirdische Variante», so Thomas Baumgartner weiter. Dies sei nötig, damit grundsätzlich die kostengünstigste realisierbare Variante umgesetzt wird. Aber gemäss Elektrizitätsgesetz darf, neben vielen anderen Vorgaben, eine Kabelleitung maximal dreimal teurer sein als eine alternative Freileitungsvariante. Würde das EWO sich aus eigenem Antrieb für eine teurere Lösung entscheiden, müsste es die Kosten selber tragen. Die Kosten könnten dann nicht via Netznutzung bei den Kunden geltend gemacht werden.

Vorläufig bleibt die Leitung unbenutzt bestehen

Wann eine neue Lösung umgesetzt wird, ist laut Thomas Baumgartner noch nicht definiert und zudem auch abhängig von einer möglichen realisierbaren Linienführung. Aktuell bestehe eine sehr gute «Ringstruktur» mit einer hohen Versorgungssicherheit für den Kanton Obwalden. «Falls langfristig Ersatzinvestitionen notwendig werden oder der Stromverbrauch im Kanton Obwalden relevant ansteigt, beurteilen wir die Situation neu inklusive neuen Möglichkeiten der Linienführung.» Vor diesem Hintergrund hat das EWO deshalb entschieden, das kurze, momentan ungenutzte Leitungsteilstück bestehen zu lassen.