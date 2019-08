In Alpnach soll ein Mann ein achtjähriges Mädchen angesprochen, ihr Schokolade und eine Mitfahrgelegenheit angeboten haben. Das Mädchen lehnte das Angebot ab und rannte davon. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Alpnach: Verdächtiger Mann spricht Schulmädchen auf Heimweg an In Alpnach soll ein Mann ein achtjähriges Mädchen angesprochen, ihr Schokolade und eine Mitfahrgelegenheit angeboten haben. Das Mädchen lehnte das Angebot ab und rannte davon. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Simon Mathis

In Alpnach sorgt das verdächtige Verhalten eines Mannes für Aufregung. Wie der Kantonspolizei Obwalden gemeldet wurde, habe der Mann am Donnerstag ein achtjähriges Mädchen auf dem Heimweg von der Schule angesprochen. Er habe dem Mädchen Schokolade und eine Mitfahrgelegenheit angeboten.

Das Mädchen habe sich korrekt verhalten, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Es sei nicht auf das Angebot eingegangen, sei davongerannt und habe sich an eine erwachsene Person gewandt. Der Mann sei mit dem Auto in die Gegenrichtung davon gefahren. Im Auto befanden sich offenbar zwei Mitfahrer.

Die Polizei habe Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. In den sozialen Medien sei davon die Rede, der Mann habe das Mädchen in den Wagen zerren wollen. Zu einem solchen Versuch sei es nicht gekommen, schreibt die Polizei. Auch seien der Polizei keine vergleichbaren Vorfälle bekannt.

Die Kantonspolizei erinnert daran, dass Kinder niemals zu fremden Personen ins Auto steigen sollen. Solche Angebote seien unbedingt abzulehnen. Kinder sollten sich so schnell wie möglich vom Ort entfernen und dem Vorfall einer Bezugsperson mitteilen. Bei solchen Vorfällen solle so schnell wie möglich die Polizei verständigt werden.