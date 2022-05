Korporation Alpnach macht Weg frei für das «Pfistern-Angebot»

Alpnach Weg frei für das «Pfistern-Angebot» Die Korporationsversammlung Alpnach genehmigte ein Millionen-Wohnbauprojekt und erteilte dem Korporationsrat eine bedeutende Kompetenz und Vollmacht. Robert Hess 04.05.2022, 16.51 Uhr

Die Frühlingsversammlung der Korporation Alpnach hat dem Korporationsrat die Kompetenz und Vollmacht erteilt, ein Angebot für den Kauf des «Pfistern-Areals» einzureichen. Bild: Robert Hess (Alpnach, 3. Mai 2022)

«Ich bin sehr erfreut über euer grosses Vertrauen in den Korporationsrat», sagte der Alpnacher Korporationspräsident Urs Spichtig am Dienstagabend im Pfarreizentrum «Alte Post». Die rund 110 Stimmberechtigten hatten diskussionslos und ohne Gegenantrag der Kompetenz- und Vollmachterteilung an den Rat zugestimmt, für einen allfälligen Kauf des «Pfistern-Areals» ein Kaufangebot einzureichen und den Kaufvertrag zu unterzeichnen, falls die Korporation von der Eigentümerschaft den Zuschlag erhält.