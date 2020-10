Alpnacher Alterszentrum wegen Corona gesperrt – ein Hundertjähriger und mehrere Mitarbeiter positiv getestet Ein hundertjähriger Mann sowie Mitarbeiter des Alterszentrums Allmend wurden positiv auf Covid-19 getestet. Nun bleibt das Haus für Besucher vorderhand geschlossen. Robert Hess 06.10.2020, 10.24 Uhr

Während der ersten Welle und auch in den Wochen danach ist das Alterszentrum Allmend in Alpnach von Corona-Erkrankungen verschont geblieben. Nun hat das Virus auch dort zugeschlagen. Vor sechs Tagen sei ein betagter Mann positiv getestet worden, bestätigte gestern Heimleiter Hansjakob Schmid auf Anfrage. Bisher musste der Erkrankte nicht hospitalisiert werden. Der Hundertjährige sei innerhalb des Heimes in Quarantäne gesetzt worden und werde vom Personal betreut, berichtete Schmid.

Auch Mitarbeitende wurden angesteckt

In der Folge seien vier bis fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Heims ebenfalls positiv getestet worden. «Diese befinden sich nun ausserhalb des Heimes in Quarantäne», erklärte Hansjakob Schmid. Sie mussten bisher ebenso wenig hospitalisiert werden. Wer, wen und wo angesteckt hat, sei nicht bekannt. Mitarbeitende, die mit den Infizierten möglicherweise in Kontakt waren, würden überwacht und laufend getestet, sagte Heimleiter Schmid.

Corona-Infektionen im Alpnacher Alterszentrum Allmend. Ein besorgter Heimleiter Hansjakob Schmid gibt Auskunft. Die Türen bleiben für Besuchende bis auf weiteres geschlossen. Bild: Robert Hess

(Alpnach, 5. Oktober 2020)

Seit Samstag, 3. Oktober, und bis auf weiteres ist das Alterszentrum Alpnach für Besucher geschlossen. Derzeit wird das im Frühling erstellte Besucherfenster wieder auf die neue Lage eingerichtet. Es erlaubt Angehörigen – auch Kindern – mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heimes in risikofreien Kontakt zu treten, was sich während der ersten Welle gut bewährt habe.

Neben verschiedenen internen Sicherheitsmassnahmen drängte sich eine weitere auf, die Gäste betrifft: Sechs bis sieben Betagte, die ausserhalb des Heimes wohnen, nehmen regelmässig im Alterszentrum ihr Mittagessen ein. Aufgrund der neuen Lage essen sie vorderhand in einem von den Heimbewohnern abgetrennten Raum.

Statistik ist angepasst

Gestern Nachmittag hat das Gesundheitsamt Obwalden die aktuelle Statistik des Kantons inklusive der Fälle aus Alpnach veröffentlicht. Vom 30. September bis zum 5. Oktober stieg die Zahl der infizierten Personen um fünf auf insgesamt 127 Personen. Die Gesamtstatistik ist am 23. März mit 24 infizierten Personen eröffnet worden. Hospitalisiert wurden seither insgesamt 46 Personen, «Corona-Todesfälle» sind keine aufgeführt.