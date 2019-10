Alpnacher Sbrinz holt internationalen Käse-Award Der Sbrinz der Käserei Flüeler gehört zu den 84 besten Käse der Welt.

Martin Flüeler präsentiert seinen Sbrinz in Bergamo. (Bild: PD)

(pd/mu) Die Käserei Flüeler hat sich als amtierender Swiss-Cheese-Award-Sieger am vergangenen Wochenende in Bergamo mit ihrem Sbrinz einem internationalen Käsewettbewerb gestellt. Laut einer Mitteilung der Käserei hat der Sbrinz aus Alpnach an den World Cheese Awards die Kategorie der Landessieger gewonnen. Als Gewinner dieser Kategorie hervorzugehen sei für die Käserei Flüeler die grösste Auszeichnung in der 100-jährigen Firmengeschichte, so die Mitteilung weiter. Dies sei für das ganze Team eine grosse Genugtuung und bringe viel Motivation, um auch zukünftig auf höchstem Qualitätsniveau zu produzieren.

Laut den Resultaten des Wettbewerbs hat der Sbrinz des Alpnacher Käsereibetriebs eine Super-Gold-Auszeichnung geholt. Damit gehört er zu den 84 besten Käsen der Welt.

Die Awards wurden im norditalienischen Bergamo vergeben. Der Wettbewerb fand im Rahmen des jährlichen Käsefestivals der Stadt statt. 3804 verschiedene Käsesorten waren eingereicht worden. Eine internationale Fachjury hatte die Erzeugnisse beurteilt.