Obwalden Alpnacher Schlosshof: Ein Haus mit Tradition

Der Schlosshof in Alpnach mit der St. Michaelskapelle. Bild: Martin Uebelhart (Alpnach, 11. September 2021)

An der Alten Landstrasse gelegen, gehört das ehemalige Schulhaus, der sogenannte «Schlosshof», zusammen mit der 1812-1821 erbauten Pfarrkirche St. Maria Magdalena, dem Beinhaus St. Michael (1501), dem Pfarrhaus (1680-1685) und dem «Gmeindsgädäli (1781) zum alten, historischen Bezirk von Alpnach Dorf.

Das Biedermeier-Gebäude Schlosshof besitzt in diesem Ensemble einen hohen Stellenwert, da es über den Mauerresten der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts abgebrochenen Pfarrkirche steht. Der ehemalige Kirchenbezirk mit Friedhof wird noch heute durch die sanfte Hügelkuppe und die darauf stehenden Bauten des Schlosshofes und der Friedhofkapelle St. Michael definiert. Das geschichtsträchtige Haus ist im Inventar der schützenswerten Gebäude als Kulturobjekt von regionaler Bedeutung eingestuft und gilt als wichtiger Zeuge für das älteste Schulhaus des Kantons Obwalden aus der Biedermeierzeit.

Bis in die 1940er-Jahre gab es Unterricht im Schlosshof

Der Schlosshof wurde 1838-1839 als erster Schulhausbau erstellt. Um die Jahrhundertwende wurde der Platz im Schlosshof auf Grund der steigenden Schülerzahlen immer enger. Bereits 1906 wurde ein erstes Projekt für ein neues Schulhaus ausgearbeitet. Daneben wurden weitere Standorte und sogar Filialschulhäuser in Schoried und Alpnachstad geprüft. Schliesslich entschied man sich für den Standort neben dem Schmittenwald (heutiger Schulhauswald).

Lokalhistoriker Otto Camenzind, langjähriger Lehrer in Alpnach, erinnert sich, dass bis in die 1940er-Jahre im Schlosshof Unterricht erteilt wurde. Das neue Schulhaus konnte 1916, nach rund zweijähriger Bauzeit, eingeweiht werden. Dies schaffte im Schlosshof Platz für eine neue Nutzung. Im Erdgeschoss mietete sich die Maschinenstickerei Emmenegger ein und im Obergeschoss sowie im Dachgeschoss wurden Wohnungen eingerichtet.

Während Renovationsarbeiten stiess man eher zufällig auf den Namen des alten Schulhauses. Dem Lebenslauf von August Durrer, dem ersten Bahnhofvorstand von Alpnach, war zu entnehmen, dass er nach seiner Pensionierung in eine Wohnung des alten Schulhauses einzog. Da er sich in diesem Gebäude auf heiligem Boden und an gehobener Lage wie ein Schlossherr vorkam, gab er dem Gebäude den Namen Schlosshof. Somit hatte das alte Schulhaus seinen schmucken Namen erhalten.

Es waren vor allem die kirchlichen Vereine wie der Gesellenverein, Blauring und Jungwacht, die Jungfrauenkongregation sowie die Frauen- und Müttergemeinschaft, welche den Schlosshof nutzten. Während einiger Jahre gingen auch Kindergärtler ein und aus.

In die Wohnung im Dachgeschoss ist vor einigen Jahren die Familie Larissa und Raphael Durrer eingezogen. August Durrer, der erste Bewohner des Schlosshofs, ist Raphael Durrers Urgrossvater. So hat sich der Kreis der Familien Durrer im geschichtsträchtigen Haus wieder geschlossen.

Stiftung kümmert sich um die Belange des Bauwerks

Die im Jahr 1999 gegründete Stiftung Schlosshof setzt sich zusammen aus den Vertretungen der Korporation, des Einwohnergemeinderates und des Kirchgemeinderates. «Der Schlosshof muss immer in einem bestimmten Umfang der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Die Hauptaufgabe des Stiftungsrates ist den Schlosshof wirtschaftlich zu erhalten, da die Stiftung selbsttragend ist» sagt Esther Oberholzer, die seit dem 1. Juli dieses Jahres den Stiftungsrat präsidiert.

Eine ehemalige Schulstube des Schlosshofs ist für jedermann zugänglich. «Ihr einmaliges Ambiente ist sehr gefragt für Hochzeits-Apéros, Geburtstagsfeiern, aber auch für Generalversammlungen oder Sitzungen», wie Raphael Durrer auf Anfrage sagt.

