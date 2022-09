Naturschutz: Seeschüttung beim Alpnachersee freut Naturfreunde

Alpnachersee Die Seeschüttung erfreut Naturfreunde – gebadet und gegrillt wird anderswo Der Bereich am Südufer des Alpnachersees, wo die Seeschüttung entsteht, liegt im Naturschutzgebiet. Eine intensive Nutzung als Naherholungsgebiet ist deshalb nicht möglich. Die Gemeinde Alpnach konzentriert sich für die Freizeitnutzung auf den anderen Teil des Ufers am Alpnachersees. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 10.09.2022, 05.00 Uhr

Seeuferschüttung am Südufer des Alpnachersees. Bild: PD

Beim Südufer des Alpnachersees führte der intensive Abbau von Kies und Sand über Jahrzehnte zu tiefen Baggerlöchern und zum Verlust von Flachwasserzonen und Flachmooren. Mit Ausbruchmaterial aus der Kraftwerkserneuerung Ritom (TI) und Ausbruchmaterial aus dem Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal werden diese Gebiete nun wieder aufgefüllt. Dadurch wird auch der Natur- und Erholungsraum am Alpnachersee aufgewertet. Es entstehen neue Flachmoorflächen, die als Kompensation für Flachmoore genutzt werden können, welche bei anderen Wasserbauprojekten beeinträchtigt werden.

Die Materialtransporte aus dem Tessin erfolgten via Bahn und Nauen. Der Abschluss erfolgte diesen Mai mit einer Gesamtmenge von knapp 384’000 Tonnen, was 460 Zugs- und 1005 Nauenfahrten entspricht. Aus dem Hochwasserentlastungsstollen wurden mittlerweile rund 240’000 Tonnen Ausbruchmaterial zum Südufer Alpnachersee transportiert und verbaut. Gesamthaft fallen ungefähr 360’000 Tonnen Material aus dem Stollen an. Mit dem bisherigen Stollenausbruch wurde die Furt durch die Mündungsbucht zum zukünftigen Flachmoor erstellt, dessen Abschluss kurz bevorsteht. Es entstehen etwa drei Hektaren an neuer Landfläche, welche noch diesen September angesät wird. Künftig soll durch eine gezielte Bewirtschaftung ein ökologisch wertvolles Flachmoor entstehen.

Gestaltung und Schüttung Flachmoor im August 2022. Bild: PD

Im Zentrum steht die Naturbeobachtung

Teilweise wird von der Bevölkerung erwartet, dass hier ein Naherholungsgebiet mit Spazierwegen, Grillplätzen und sogar Bademöglichkeiten entsteht. Dem ist allerdings nicht so. Zwar sei das Projekt in der Machbarkeitsstudie 2018 noch mit der Urner Seeschüttung verglichen worden, wo es sogar Badeinseln gibt, erklärt die Alpnacher Gemeinderätin und Kantonsratspräsidentin Regula Gerig. «Diese Visionen der Freizeitnutzung in diesem Gebiet mit der Naturschutzzone und den Auen, die sich im Bundesinventar befinden, lassen sich aber nicht umsetzen. Im Zentrum soll die Naturbeobachtung stehen.»

Auch Baudirektor Josef Hess sagt, dass zwischen den beiden Projekten zwar durchaus Parallelen bestehen. Wie bei der Urner Seeschüttung solle mit dem Projekt am Südufer des Alpnachersees neben der ökonomisch sinnvollen Verwertung von Ausbruchmaterial auch eine künftige ökologische Kompensation von möglichem Verlust an Flachmoorflächen begegnet werden. Für die Bevölkerung werde mit einer rollstuhlgängigen Beobachtungsplattform die Möglichkeit für Naturbeobachtungen geschaffen. Aber: «Damit die Natur sich möglichst ungestört entwickeln kann, sind Einschränkungen bei der touristischen Nutzung notwendig.»

Freizeitnutzung soll an anderem Uferteil stattfinden

Aktuell befindet sich die Schutz- und Nutzungsplanung der Naturschutzzone Städerried in Überarbeitung. Dabei werden unter anderem Badestellen sowie Plätze zum landseitigen Fischen definiert. Innerhalb des aktuellen Projektperimeters der Seeschüttung sind jedoch keine Badeinseln oder Grillstellen vorgesehen. «Von der Einwohnergemeinde Alpnach, der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission sowie der Armasuisse als Grundeigentümerin grosser Flächen wird ausdrücklich gewünscht, dass im Bereich Hinterberg keine zusätzlichen Freizeitaktivitäten gefördert werden», erklärt Josef Hess.

Schilfentwicklung bei neu angelegter Schüttung im August 2022. Bild: PD

Tatsächlich seien die Interessen der Bevölkerung sehr vielfältig, so Gemeinderätin Regula Gerig. Naturliebhaber würden die Pläne begrüssen, während beispielsweise Fischer, Wanderer oder Landwirte wieder andere Interessen hätten. All diese Anliegen würden bei der aktuellen Überarbeitung der Schutz- und Nutzungsplanung angehört und miteinander diskutiert. «Der Spielraum ist aber stark begrenzt. Der Gemeinderat konzentriert sich daher darauf, die Freizeitnutzung am Alpnachersee auf das Gebiet vom Einlauf der Schliere bis zum Niederstad aufzuwerten. Der öffentliche Zugang zum See, beispielsweise in Form einer Badi, wurde in den vergangenen Jahrzehnten leider stark vernachlässigt.»

Aktuell bestehen mit der Naturschutzzone Städerried bereits umfangreiche Einschränkungen in diesem Gebiet. «Durch das Projekt entstehen aber keine zusätzlichen Einschränkungen», versichert der Baudirektor. «Im Gegenteil, mit der Beobachtungsplattform wird ein zusätzliches Angebot geschaffen, Vögel und Natur möglichst ungestört zu beobachten.» Es werde innerhalb der Beobachtungsplattform überdachte Sitzplätze geben. Mit dem aktuellen Projekt komme es ausserdem zu keiner Wegumlegung ins Landesinnere, also in Richtung Flugplatz, und auch die bestehende Fussgängerbrücke oberhalb der Sarneraa-Mündung bleibe bestehen, so Josef Hess.

