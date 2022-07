Alpnach: Unfall auf der Autostrasse A8 fordert zwei Verletzte

Alpnachstad Auffahrunfall auf der Autostrasse A8 fordert zwei Verletzte Für die Bergung der Verletzten musste die A8 auf Höhe Alpnachstad für rund eine Stunde gesperrt, und der Verkehr über die Kantonsstrasse umgeleitet werden. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. 12.07.2022, 10.36 Uhr

Am Montag, 11. Juli, kurz nach 16 Uhr, kam es auf der A8 auf der Höhe Alpnachstad zu einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad. Wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung schreibt, floss der Verkehr auf der Autostrasse A8 in Fahrtrichtung Luzern zu diesem Zeitpunkt stockend. Eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin habe eine stehende Fahrzeugkolonne nicht bemerkt und sei mit dem Heck eines Motorrades kollidiert. Dabei wurden der Motorradlenker und dessen Beifahrerin zum Teil erheblich verletzt und mussten durch den Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Bei einer Auffahrkollision zwischen einem Auto und einem Motorrad wurden am Montag, 11. Juli 2022, zwei Personen verletzt. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Brünigstrasse und einem Rückstau auf der A8. Bild: Obwaldner Kantonspolizei/PD

Während der Erstversorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme musste die A8 zwischen Alpnach-Nord und Lopper in Fahrtrichtung Luzern für rund eine Stunde gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Kantonsstrasse umgeleitet. Dabei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, heisst es in der Mitteilung. Nebst der Kantonspolizei Obwalden standen der Rettungsdienst, die Militärpolizei und der Strassenunterhaltsdienst im Einsatz. Der detaillierte Unfallhergang ist Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Obwalden. (inf)