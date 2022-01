Unfall auf A8 in Alpnachstad

Alpnachstad Auto kollidiert mit Unfallautos auf der A8 – eine Person verletzt Am Dienstagabend ereignete sich auf der Autostrasse A8 in Alpnachstad eine Auffahrkollision zwischen drei Fahrzeugen. Eine Person verletzte sich dabei leicht. 26.01.2022, 10.39 Uhr

Drei Autos waren an der Kollision beteiligt. Bild: Polizei Obwalden

Am Dienstabend kollidierte auf der A8 in Alpnachstad in Fahrtrichtung Luzern ein Auto im zweispurigen Bereich mit einem Auto am Stauende. Nachdem die Unfallstelle von den Beteiligten auf der Normalspur abgesichert wurde, kollidierte kurze Zeit später ein weiteres Fahrzeug in das Heck eines Unfallfahrzeuges. Dabei verletzte sich ein Autolenker leicht.