Alpnachstad Stadler Rail hat den ersten neuen Triebwagen der Pilatus-Zahnradbahn abgeliefert Die Tage der über 80-jährigen Triebwagen der Pilatus-Zahnradbahn sind gezählt. Ab 2023 sollen acht neue Wagen die Fahrt auf den Pilatus noch attraktiver machen. Robert Hess 07.06.2021, 18.44 Uhr

Weder mit Bilderbuchwetter noch mit Pauken und Trompeten oder gar mit Blumen wurde am Montag der erste neue Triebwagen der Pilatus-Zahnradbahn an der Talstation in Alpnachstad empfangen. Das will aber nicht heissen, dass die neuen Wagen in Pilatus-Rot, mit 360-Grad-Panoramafenstern und beidseitigem Einstieg nicht sehnlichst erwartet wurden. Denn das aus den 1930er-Jahren stammende Rollmaterial hat seinen Dienst getan, ist störungsanfälliger geworden und Ersatzteile fehlen.