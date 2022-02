Alterspolitik Wie altersfreundlich ist Kerns? Die Gemeinde lanciert in diesen Tagen eine Umfrage unter der Dorfbevölkerung, die über 60 Jahre alt ist. 23.02.2022, 14.47 Uhr

Gemeindehaus von Kerns. Bild: Pius Amrein

In Zusammenarbeit mit der Pro Senectute Obwalden sowie der Hochschule Luzern ist eine Arbeitsgruppe seit knapp zwei Jahren an der Arbeit, das Thema «Kerns im Alter» aufzuarbeiten. Gegen Ende 2022 soll der Schlussbericht vorliegen. Er soll aufzeigen, wie die Gemeinde Kerns den Bedürfnissen der älteren Menschen noch besser gerecht werden könnte.

In den Bericht soll auch die Meinung der Einwohnerinnen und Einwohner einfliessen. Deshalb wird Ende Februar/Anfang März 2022 eine Umfrage «Wie altersfreundlich ist Kerns?» durchgeführt. Es werden unter anderem Fragen zum öffentlichen Raum und Gebäuden, zu Mobilität und Verkehr sowie zum Wohnen gestellt.

Wie die Gemeinde in ihrem Magazin «Kerns informiert» schreibt, hat der Gemeinderat entschieden, allen Einwohnerinnen und Einwohnern ab dem 60. Altersjahr in den nächsten Tagen den Fragebogen zuzusenden. Auch wenn man sich noch nicht alt fühle: wer jetzt seine Meinung äussert, kann mithelfen, die Strukturen in fünf, zehn oder 15 Jahren positiv zu beeinflussen. (pd)