Am Wochenende findet das Erlebniswochenende beim alten Brünig-Saumweg statt In die Vergangenheit eines geschichtsträchtigen Wegs eintauchen: Dies machen die Verantwortlichen des Historischen Museums Obwalden möglich. 11.08.2020, 17.22 Uhr

Der alte Brünig-Saumweg. Bild: PD

(stp) Am kommenden Wochenende findet das Erlebniswochenende beim alten Brünig-Saumweg statt. Am Samstag und Sonntag von jeweils 10 Uhr bis 17 Uhr können Interessierte in die Geschichte des Wegs eintauchen. Dies geht aus einer Mitteilung des Historischen Museums Obwalden hervor.